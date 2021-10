Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Koeman-Barça, accordo a tempo perché non c’è un sostituto

Il Barcellona sta naufragando. L’addio di Messi è stato più impattante di quanto si temesse e la sconfitta per 2-0 con l’Atletico Madrid dimostra che i blaugrana non riescono a essere incisivi né con le piccole, né con le big. Secondo quanto rivela AS, Koeman in procinto di essere silurato e il presidente Laporta hanno fatto un patto: resta tutto così perché al momento non si trova un sostituto.

La nostra opinione: nei giorni scorsi erano circolate voci fantasiose per la pancina del Braça, da Xavi a Pirlo, ma la verità è che con il Clasico in arrivo nessuno ha voglia di assumersi la responsabilità di prendere in mano una squadra alla deriva e di provare a riportarla sulla giusta rotta in pochissimo tempo. I catalani sono noni a 5 punti dalla vetta, situazione scomoda e cui nessuno è abituato: è abbastanza comprensibile che l’offerta non sia così allettante.

Insigne tra il rinnovo e il Chelsea

Per la Gazzetta Sportiva il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli è tutt’altro che in diritturad’arrivo: De Laurentiis avrebbe pranzato col prcuratore del giocatore, ma a quanto pare non si è venuti a capo dell’accordo, perché se da un lato c’è la linea della società che decurta lo stipendio aglio over 30, dall’altro c’è il giocatore che sarebbe onorato di vestire la maglia azzurra a vita, ma con un riconoscimento del suo rendimento. In tutto questo il Chelsea resta alla finestra.

La nostra opinione: la linea finanziaria adottata dal Napoli è abbastanza chiara da anni ormai, e infatti il club difficilmente si sbilancia anche in acquisti costosi (Osimhen è una delle eccezioni). Perciò sarà inevitabilmente necessario un compromesso, e anche trovandolo sicuramente una delle due parti ne uscirà scontenta. A meno che, al momento giusto, i Blues da Londra non facciano un’offerta di quelle che non si possono rifiutare: il cuore di Lorenzo è sicuramente col Napoli, ma il Chelsea rappresenterebbe un bel salto di qualità.

Scamacca e Raspadori trattenuti pr fare gavetta

Intervistato prima di Sassuolo-Inter, l’ad neroverde Carnevali ha raccontato che l’Inter la scorsa estate ha insistito per avere Scamacca e Raspadori, ma che il club emiliano li ha volutamente trattenuti, come riporta calciomercato.com:

Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big come l’Inter, diamogli tempo di crescere

La nostra opinione: è bello che una società “protegga” i propri giocatori, anche a costo di rimetterci dei soldi. Tanti giovani, nell’arco degli anni, erano delle belle promesse nelle piccole squadre cui appartenevano ma poi, una volta arrivati al salto di qualità nella big di turno, si sono spenti o non sono del tutto esplosi come ci si aspettava, semplicemente perché per loro era troppo presto. In un mondo guidato dal denaro, è apprezzabile che qualcuno pensi ancora al risvolto umano di questa grane macchina chiamata calcio.

