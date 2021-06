Tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione in casa neroverde, toccando i punti più scottanti della "Cessione di Locatelli? Non penso bastino 40 milioni!. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto a margine dell'apertura ufficiale del Calciomercato estivo in quel di Rimini ai microfoni di, ha fatto il punto della situazione in casa neroverde, toccando i punti più scottanti della campagna trasferimenti . Partendo dal tema più chiacchierato, l'eventuale cessione del centrocampista Manuel Locatelli alla Juventus:

"In Italia è l'unico club che lo sta valutando seriamente. E, se ci riesce, preferiamo sempre che i nostri ragazzi restino in Italia per dare maggior valore al nostro campionato. Però la Juventus deve capire che, d'altro canto, la concorrenza del mercato straniero è fortissima e le disponibilità economiche sono maggiori. L'Arsenal, ad esempio, è una forte concorrente in quest'affare. Lo stesso discorso vale per Giacomo Raspadori, di cui io e il mio amico Beppe Marotta abbiamo parlato in ottica Inter. Berardi? AL momento non è arrivata alcun tipo di richiesta da parte del Milan".

