L'Atalanta tenta il colpo. Parliamo di un campione d'Europa, Domenico Berardi. Uno da 86 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo, il club con cui è arrivato al calcio che conta. Dopo undici anni e il 27esimo compleanno, festeggiato l'1 agosto, il giocatore crede sia arrivato il tempo di cambiare aria, magari sentire per la prima volta dal vivo la musichetta della Champions League. Alla società neroverde l’aveva comunicato già alla fine della scorsa stagione. Poi è arrivato l’Europeo, vissuto da protagonista nella vittoria dell’Italia di Mancini.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Berardi pensava fosse il trampolino per un trasferimento in una big, ma a parte qualche ammiccamento, nessuno ha bussato con decisione alla porta del Sassuolo. Ci aveva ragionato sopra il Milan, soprattutto per la stima che il tecnico Pioli ha per lui, ma poi non se n'è fatto nulla. Ci pensa anche la Fiorentina ma il Sassuolo, almeno come prima richiesta, non pare voler muoversi dalla valutazione di 35 milioni di euro. Un prezzo decisamente alto per i viola, ma esagerato anche per l’Atalanta, che non ha formulato comunque offerte.

Quali sono le armi dell'Atalanta? Innanzitutto, il completo gradimento dello stesso Berardi, che a Bergamo verrebbe di corsa. E poi la situazione che si è venuta a creare a Sassuolo dopo la cessione di Locatelli alla Juve con una formula "particolare". Casse neroverdi al sicuro per il futuro, ma ora gli altri giocatori che vorrebbero andarsene pretendono lo stesso trattamento di "favore" fatto al mediano diventato bianconero.

Anche Jeremie Boga aveva chiesto anzitempo la cessione, ma la corte nerazzurra (l’ultima avance è di circa due settimane fa) è stata respinta più volte dagli emiliani, come spiega la Rosea. Berardi, rispetto a Boga, almeno nella testa del giocatore calabrese e del suo entourage, vanta un credito diverso con il club neroverde. Dopo tanti anni da uomo copertina, con un clamoroso “no” alla Juventus in mezzo, il campione d'Europa ritiene che la società possa concedergli un’uscita di scena più agevolata. Alla Locatelli, appunto, che aveva una ricca offerta dall’Arsenal, ma si è impuntato nel voler andare alla Juventus.

Intanto, rinforzate le fasce con Zappacosta, per il centrocampo salgono le quotazioni di Amrabat della Fiorentina, su cui c’è anche il Napoli: il marocchino potrebbe arrivare in prestito, a condizioni più semplici dell’alternativa, quel Thorsby su cui il responsabile dell’area tecnica, Giovanni Sartori, presente lunedì a Marassi, ha dato comunque parere positivo. Il problema? La Sampdoria per ora non abbassa le pretese, forte dell’interesse del Watford. La Dea è protagonista sul mercato fino alla fine.

