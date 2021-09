Sfumato in extremis il passaggio (o meglio, il ritorno) alla Juventus, Miralem Pjanic sta per accasarsi al Besiktas. L'ormai ex Barcellona è atteso questa sera a Istanbul dove domani venerdì 3 settembre effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club turco.

Barcellona e Besiktas sono ormai ai dettagli per quanto riguarda l'accordo economico: il giocatore ha accettato la destinazione ed è pronto a tornare in campo dopo sei mesi da separato in casa al Barcellona.

