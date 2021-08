L'Hellas Verona chiude per Giovanni Simeone. Secondo quello che riporta Gianluca Di Marzio, è stato uno sprint nella notte in cui strappare il sì del giocatore per poi chiudere immediatamente la trattativa. Giovanni Simeone sarà dunque un giocatore del Verona: Di Francesco avrà così un nuovo attaccante da aggiungere alla propria rosa, con la speranza di portarlo già in panchina domani a Udine.

Scamacca dove va?

In lizza per l'attacco dell'Hellas Verona c'era anche Gianluca Scamacca, che adesso potrebbe muoversi tra Cagliari e Inter. L’attaccante piace tanto a Marotta e Ausilio, che potrebbero prenderlo in prestito negli ultimissimi giorni se non ultimissime ore di mercato, ma sulle piste dell'ex Genoa c'è anche il Cagliari del presidente Giulini. Dove andrà il giovane 1999?

