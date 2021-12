Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato 2020-2021

L'Inter fa sul serio per Scamacca e Frattesi: primi contatti

La prima della Gazzetta dello Sport si tinge di nerazzurro: secondo la Rosea, l'Inter si sarebbe messa in contatto con i vertici del Sassuolo per intavolare una doppia trattativa. Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, protagonisti di due stagioni formidabili in maglia neroverde, potrebbero arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Carnevali per ora, ha fatto muro; impensabile privarsi dei due gioielli a gennaio, mentre per l'estate pretende un trasferimento secco a 40 milioni per il centravanti. La valutazione del mediano invece non è stata ancora formulata.

La nostra opinione: l'Inter si porta in pole position per accaparrarsi due innesti ideali nello scacchiere di Inzaghi. Scamacca potrebbe giocare un ruolo centrale già da subito, mentre Frattesi andrebbe a rimpolpare l'esperta catena di centrocampo. Preservare lo "zoccolo azzurro", del resto, è sempre stata una delle prerogative di Marotta, che in terra emiliana vanta ottimi rapporti.

Juve-Ramsey, nuovo incontro per la cessione

Tuttosport rivela un altro summit tra la dirigenza juventina e l'agente di Aaron Ramsey: il 30enne centrocampista gallese è un separato in casa, e la Juve ha confermato l'intenzione di cederlo. Permane tuttavia una netta distanza tra le parti: l'intesa per una separazione consensuale non è ancora arrivata. Nei mesi scorsi diversi club di Premier avevano avanzato dei timidi sondaggi per l'ex gunner: Everton e Newcastle le potenziali destinazioni.

La nostra opinione: Aaron Ramsey non è più nei piani di Allegri (forse no lo è mai stato), e la Juventus ha l'ostica responsabilità di accelerare per la cessione. A mettere fretta alla dirigenza della Vecchia Signora il maxi-ingaggio del gallese: 7 milioni, per un giocatore praticamente fuori rosa, sono un'enormità.

Milan, casting in difesa: piacciono Milenkovic e Rudiger

La fresca eliminazione in Champions ha fatto riversare prepotentemente il Milan sul mercato: secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe cercando un rinforzo in difesa per attutire lo stop di Kjaer. I nomi in pole position, da corteggiare già da gennaio, sono quelli di Milenkovic della Fiorentina, Rudiger e Christensen del Chelsea, oltre a Botman del Lille.

La nostra opinione: l'infortunio di Kjaer obbliga il Diavolo ad intervenire sul mercato. Milenkovic è una pista intrigante, ma il centrale ha appena rinnovato con la Viola. Più agevole la strada che porta ai centrali del Chelsea, entrambi in scadenza di contratto. Per Botman invece, le richieste del Lille sono troppo alte.

