Dopo il doloroso addio di Lukaku dall'Inter, in settimana è impazzito il toto-punta per il mercato nerazzurro. La prima freccia Marotta l'ha già aggiunta al suo arco: è quella di Edin Dzeko , che ha stupito tutti nel suo esordio-lampo contro la Dinamo Kiev, infilando subito il suo primo gol con la maglietta del biscione.

Ma i tifosi nerazzurri non possono essere ancora soddisfatti del mercato in entrata: serve un'ulteriore tessera per completare il mosaico offensivo. Al fianco di Dzeko e di Lautaro, potrebbe benissimo aggiungersi una punta di alto calibro. La pista che conduce a Duvan Zapata dell'Atalanta è sempre la più calda, mentre poche ore fa si faceva anche il nome del bomber del Wolfsburg Wout Weghorst