Lautaro Martinez-Inter, la storia d'amore continua, e questa volta non si tratta più di una telenovela di mercato: l'argentino e la società nerazzurra si sono accordati per il rinnovo di contratto a 6 milioni annui più bonus. Lautaro, il cui contratto scade il 30 giugno 2023, è pronto a rinnovare per altri 4/5 anni.

La durata del nuovo contratto rimane l'ultimo dettaglio da definire oltre al nodo della clausola rescissoria: i nerazzurri vorrebbero eliminarla, c'è ottimismo.

Dopo il boccone amaro ingoiato con la partenza di Lukaku , e le innumerevoli voci che hanno accostato Lautaro a Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham nel corso dell'ultimo anno, almeno questa saga giunge ad un lieto fine. Decisivo l'ultimo meeting tra la dirigenza interista e l'agente del Toro Alejandro Camaño, che 10 giorni fa avevano steso le prime basi per impostare il prolungamento del contratto già in vigore.

Un rinnovo voluto ardentemente da tutto il club nerazzurro, come anticipato da Beppe Marotta poco prima dell'esordio stagionale contro il Genoa: "Siamo orgogliosi di Lautaro che ha voluto rimanere con noi: vuole dimostrare di essere il campioncino che ha dimostrato di essere e siamo felici che possa crescere con noi".

