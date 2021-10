Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Il Barça rinnova Ansu Fati fino al 2027: clausola da 1 miliardo! 11 ORE FA

Insigne verso l'Inter?

Dopo mesi di trattative, l'accordo tra Lorenzo Insigne e il Napoli per il rinnovo del contratto è ancora in alto mare e il suo futuro potrebbe essere lontano dal club di una vita. Intanto il suo agente è stato avvistato nelle sede dell'Inter, come scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione cartacea di oggi.

La nostra opinione - Lorenzo Insigne e il Napoli separati, un'eventualità che potrebbe sembrare fantascienza. Eppure non più così remota. De Laurentiis è arrivato ad offrire al numero 24 un quinquennale da 4,6 milioni di euro a stagione, ma ha ricevuto una porta in faccia. Le parti sono lontane e il giocatore, in scadenza a giugno, potrebbe davvero fare le valigie. Il suo agente Pisacane è stato avvistato nella sede dell'Inter, squadra che aveva già pensato a lui la scorsa estate. Da qui a una vera trattativa ce ne passa e la sensazione è che la telenovela - se così sarà - possa essere bella lunga. ADL in passato si è dimostrato piuttosto fermo sulle sue posizioni dal punto di vista economico, riuscirà a venire incontro alle richieste di una bandiera come Insigne?

Belotti-Torino, rischio divorzio

Anche Andrea Belotti è in scadenza di contratto e pure lui sembra molto lontano da un accordo per il rinnovo con il Torino. E Cairo, per evitare di perderlo a zero, potrebbe venderlo già a gennaio come si legge sulle pagine di Tuttosport.

La nostra opinione - Vale un po' il discorso fatto per Insigne. Da una bandiera all'altra, che potrebbe ammainarsi ben presto. Anche in questo caso l'offerta di rinnovo è arrivata (3,3 milioni a stagione più bonus per quattro o volendo cinque anni) e anche in questo caso è stata rispedita al mittente senza tanti complimenti. La differenza, rispetto al giocatore del Napoli, è che Belotti sembra propenso a cambiare aria per giocare in una squadra con ambizioni che in questo momento il Torino non ha. Vincere trofei, dopo l'Europeo conquistato pur non da titolare, ti mette l'acquolina. Il Gallo è tornato in campo dopo l'infortunio e avrà bisogno di tempo e - of course - di gol per ritrovare serenità. Ma non sarà facile. Milan, per dirne una, alla finestra?

Rudiger via dal Chelsea

Altro scontento, anche volando al di là della Manica: parliamo di Antonio Rudiger, che secondo la Bild avrebbe le valigie in mano dopo la richiesta (respinta) da parte del Chelsea di un sostanzioso ritocco del contratto.

La nostra opinione - In Inghilterra ci hanno abituati a spese folli e contratti monstre, ma su Rudiger il Chelsea sembra volerci andare piano. Il 28enne difensore tedesco resterebbe anche nella squadra con cui ha vinto l'ultima Champions, ma ha giudicato "irrispettosa" l'ultima controfferta ricevuta dal club per il rinnovo del suo contratto in scadenza. La sensazione è che cambierà aria, con tante pretendenti alla finestra. In Italia ci pensano anche Juventus e Roma, dove ha già giocato. Ma sulle sue tracce potrebbero esserci anche big come Real, Barcellona e Bayern e a quel punto, in un'asta al rialzo per il giocatore, difficilmente i nostri club l'avrebbero vinta.

Juventus, le avversarie nel Girone H di Champions League

Calciomercato 2020-2021 Higuain e l'Inter Miami verso l'addio: il Pipita si ritira? 19 ORE FA