Inter, tris di rinnovi. E Handanovic potrebbe rimanere un altro anno

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi di contratto. In primo piano c'è naturalmente la trattativa aperta con Marcelo Brozovic: la fumata bianca, secondo il quotidiano milanese, potrebbe arrivare tra un paio di settimane sulla base di un ingaggio annuo di 5,5 milioni, a metà strada tra Lautaro Martinez (6 più bonus) e Barella (4,5 più bonus). In discesa il discorso legato a Dimarco: gli verrà proposto un accordo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato (2 milioni). A inizio anno si affronterà probabilmente anche il caso Skriniar: il difensore slovacco ha un contratto in scadenza nel 2023, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di estenderlo fino al 2026 con relativo aumento di ingaggio da 3 a 4,5 milioni di euro. E infine attenzione ad Handanovic: il portiere sloveno potrebbe rimanere un altro anno con un ruolo alla Buffon, con stipendio ridotto (da 3,2 a 1,8 milioni annui).

La nostra opinione. Dopo i rinnovi di Lautaro e Barella, l'Inter pensa a mettere altri punti fermi sulla squadra del futuro. E in questo senso le operazioni Brozovic, Skriniar e Dimarco hanno pienamente senso. Diverso il discorso legato ad Handanovic: se davvero il portiere titolare del prossimo anno sarà Onana, bisognerà capire se la presenza dello sloveno nel ruolo di chioccia sarà più uno stimolo o un ingombro.

Roma: Mkhitaryan via a gennaio?

Secondo il Corriere dello Sport la Roma si prepara alle grandi manovre sul mercato di gennaio. Il nome più grosso in uscita è quello di Mkhitaryan. L'armeno, protagonista di un avvio di stagione deludente e il cui feeling con Mourinho non è certo al top, potrebbe lasciare Trigoria con 6 mesi di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. Per rinforzare la difesa piace l'ex Milan Diogo Dalot: bisogna però convincere il Manchester United a lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto.

La nostra opinione. Il mercato di gennaio sarà la cartina tornasole in casa Roma. Servirà soprattutto per capire fino a che punto la gestione Mourinho abbia cambiato gli umori e le gerarchie all'interno dello spogliatoio. Lo Special One dovrà innanzitutto valutare con attenzione giocatori come Villar, Borja Mayoral e lo stesso Mkhitaryan. Siamo sicuri che metterli sul mercato già a gennaio sia una mossa sensata?

Juventus, a gennaio in arrivo uno tra Zakaria e Koné

Scosse di assestamento anche in casa bianconera. Secondo Tuttosport, infatti, la Juventus a gennaio potrebbe accogliere alla Continassa uno dei due mediani del Borussia Moenchengladbach: piacciono sia il 20enne Kouadio Koné, sia il 24enne Denis Zakaria. La regola, tuttavia, è sempre la stessa: uno esce e uno entra. Ecco perché la priorità è quella di trovare una sistemazione a Ramsey, finito ormai ai margini.

La nostra opinione. Il caso Ramsey sta ormai assumendo contorni preoccupanti e controproducenti, sia per la Juve che per il giocatore. Un addio a gennaio pare la soluzione più logica, anche se non la più semplice. Un rinforzo in più in mezzo al campo farebbe molto comodo ad Allegri.

