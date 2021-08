Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter-Thuram è a un passo

Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi avrebbe scelto il suo attaccante, ovvero Secondo laSimone Inzaghi avrebbe scelto il suo attaccante, ovvero Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, con Marotta e Ausilio impegnati senza soluzione di continuità ad accontentare il neo tecnico. La formula studiata dalla task force di mercato nerazzurra: 20 milioni più altri 5 da bonus per convincere l'esigente ds del Gladbach Max Eberl. Il Borussia a quanto pare starebbe cedendo e il figlio di Lilian è molto vicino ad approdare a Milano. L'Inter prova il blitz immediato: se salta si torna da Correa.

La nostra opinione: Senza dubbio un profilo che stuzzica, che già ai tempi del confronto diretto in Champions aveva convinto tutti, in particolare i dirigenti nerazzurri. Per Simone Inzaghi è in cima alla lista dei desideri, anche più in alto del fidato "Tucu" Correa. Con il 24enne (già 18 gol in Bundesliga) abile a giostrare da prima o seconda punta la rosa dell'Inter sarebbe ulteriormente puntellata e competitiva. Il dopo Lukaku potrebbe anche non rivelarsi così male...

Milan, può davvero tornare Bakayoko

Per la linea mediana del Milan è sempre vivissima la pista che porta al ritorno di fiamma per Tiemoué Bakayoko: l'arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto dopo il probabile rinnovo del centrocampista dei Blues secondo Tuttosport non escluderebbe l'arrivo a Milanello del giovane Adlì. Il Milan tratta con il Chelsea per il prestito del centrocampista francese e permane l'ottimismo.

La nostra opinione: Bakayoko potrebbe essere un’opzione da non sottovalutare come vice Kessié o Bennacer in un’annata in cui i due mediani titolarissimi rossoneri saranno anche impegnati per svariate settimane in Coppa d’Africa. Il Chelsea ha bisogno di sfoltire la sua rosa extralarge e potrebbe acconsentire a lasciare partire a prezzo di favore il proprio possente centrocampista che potrebbe essere molto utile per allungare le rotazioni di Pioli. Con un giocatore pronto all'uso ed "esperto" di Serie A ormai.

CR7 in vendita: Mendes vuole il City

Corriere dello Sport il super procuratore sportivo Jorge Mendes continua a lavorare senza soluzione di continuità per "piazzare" il suo assistito. Dove? Al Manchester City, a tutti i costi a quanto pare. Nonostante il criptico messaggio sui propri account social in cui ha smentito un ritorno al Real Madrid (non menzionando mai la Juventus), Cristiano Ronaldo continua a essere un caso in casa Juventus; persino la sua assenza nell'amichevole contro l'Under 23 fa parlare, apre spifferi. Secondo ilil super procuratore sportivo Jorge Mendes continua a lavorare senza soluzione di continuità per "piazzare" il suo assistito. Dove? Al Manchester City, a tutti i costi a quanto pare.

La nostra opinione: Cristiano Ronaldo – forse per la prima volta in carriera – non ha una corte di spasimanti pronti a fare carte false per accappararsi i suoi servigi. Jorge Mendes sta provando ad offrirlo a tutti i top team europei ma CR7 – innanzitutto per l’ingaggio monstre da oltre 30 milioni a cui non è disposto a rinunciare – pare destinato a rimanere alla Juventus da scontento e in scadenza. Il City come abbiamo già ribadito su questi schermi ha bisogno di un centravanti puro più che di un formidabile goleador che vuole partire da esterno sinistro in un attacco a tre come CR7. Per questo restiamo convinti che da qui al 31 agosto il City si concentrerà nel dare l’assalto a Kane.

