Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Abner e i due Alvarez: l’Inter guarda in Sudamerica per i rinforzi nel 2022

Abner, laterale sinistro dell’Atletico Paranaense 21enne che intriga sia per la qualità (3 gol e 3 assist nel Brasilerao), sia per il fisico e l’abnegazione alla fase difensiva. Il brasiliano può essere un’alternativa a Filip Kostic, per il dopo Perisic. In Argentina invece il dirigente nerazzurro approfondirà i discorsi per Julian Alvarez, gioiello del River corteggiato da molti top club europei e guarderò da vicino Agustin Alvarez, 20enne talento del Penarol di cui si parla un gran bene e di cui anche Alvaro Recoba ha fatto il nome al management interista. Non solo Julian Alvarez , l’Inter guarda all’America Latina per il mercato della prossima estate vista l’impossibilità di fare investimenti robusti e la necessità di continuare a lavorare sul famoso player trading”. Dario Baccin, vice di Ausilio, è in Sudamerica per visionare talenti. In cima alla lista c’è Abner Vinicius da Silva Santos, semplicemente, laterale sinistro dell’Atletico Paranaense 21enne che intriga sia per la qualità (3 gol e 3 assist nel Brasilerao), sia per il fisico e l’abnegazione alla fase difensiva. Il brasiliano può essere un’alternativa a Filip Kostic, per il dopo Perisic. In Argentina invece il dirigente nerazzurro approfondirà i discorsi per Julian Alvarez, gioiello del River corteggiato da molti top club europei e guarderò da vicino, 20enne talento del Penarol di cui si parla un gran bene e di cui anche Alvaro Recoba ha fatto il nome al management interista.

La nostra opinione: Il Sudamerica ha regalato più gioie che dolori all’Inter e in questo momento essere creativi è una necessità. Nonostante Il Sudamerica ha regalato più gioie che dolori all’Inter e in questo momento essere creativi è una necessità. Nonostante l’apertura di Perisic (autore di una stagione sfavillante), l’impressione è che Marotta e soci abbiano già voltato pagina e non vogliano prolungare il contratto del croato. Per questo si studiano contromosse ed idee, anche esotiche, low cost per il futuro in quel ruolo. Per l’attacco, se Dzeko sta garantendo un rendimento impressionante è pur vero che ha pur sempre 35 anni, dunque un elemento futuribile può essere certamente appetibile. Alvarez del River, che ha una clausola da 25 milioni, può essere un occasione se non si scatenerà un’asta ma molto dipenderà anche da come evolverà il mercato e se arriveranno proposte irrinunciabili la prossima estate per Lautaro Martinez.

A margine della premiazione per il Golden Foot, Paolo Maldini, ai microfoni di Sky, ha escluso colpi a gennaio per il Milan: "Sinceramente la nostra squadra è competitiva, quello di gennaio si dice essere il mercato di riparazionee noi non abbiamo nulla da riparare. I in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente e non credo che faremo qualcosa”. Massima attenzione invece sul fronte rinnovi: "Ci sono trattative e fin quando c’è tempo c’è speranza”.

La nostra opinione: Premesso che molto dipenderà anche da quali impegni dovrà affrontare il Milan (se i rossoneri si qualificheranno per gli ottavi di Champions sarà differente da un’eventuale uscita totale dalle Coppe Europee), il discorso di Maldini può anche filare, se non fosse forse per una carenza a centrocampo dove con la Coppa d’Africa, il Milan rischia di ritrovarsi con la coperta troppo corta. Un innesto in questo ruolo potrebbe essere consigliabile, anche se tutto sarà più chiaro fra una decina di giorni.

Rangnick vuole convincere Pogba a restare allo United

Sui tabloid inglesi, in particolare sul Mirror, Daily Star e il Daily Express, dedicano ampio spazio riguardo alla prima missione di Ralf Rangnick da tecnico dello United, convincere Paul Pogba a non partire a parametro zero ma a rifirmare coi Red Devils.

La nostra opinione: L’impressione è che l’arrivo del manager tedesco - e futuro consulente – non cambierà granché: la differenza le proposte che arriveranno sul tavolo nei prossimi mesi. PSG? Real Madrid? Barcellona? Juventus? Staremo a vedere ma se una o due di queste big busserà alla porta, il francese lascerà l’uggiosa Manchester e porterà il suo talento a un altro indirizzo...

