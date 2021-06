Unione Sarda, il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha fato il punto di mercato. Com'era nell'aria già negli ultimi giorni, il filo dei rossoblù è intrecciato più volte a quello dell'Inter. Il dirigente del "Casteddu", ha confermato il fatto che i nerazzurri abbiano avanzato un sondaggio per l'esterno uruguaiano Nahitan Nandez. D'altro canto il Cagliari ci terrebbe trattenere, e questa volta a titolo definitivo, il Ninja , ancora di proprietà dell'Inter. In una lunga intervista all', il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha fato il punto di mercato. Com'era nell'aria già negli ultimi giorni, il filo dei rossoblù è intrecciato più volte a quello dell'Inter. Il dirigente del "Casteddu", ha confermato il fatto che i nerazzurri abbiano avanzato un sondaggio per l'esterno uruguaiano Nahitan Nandez. D'altro canto il Cagliari ci terrebbe trattenere, e questa volta a titolo definitivo, il Radja Nainggolan , ancora di proprietà dell'Inter.

Nahitan Nandez - Cagliari-Sampdoria Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Via Hakimi dentro l'ex Boca

Ma l'ex Boca Juniors sarà l'uomo giusto per sostituire Achraf Hakimi? Diciamo subito che l'opzione Nandez, con tutto rispetto per un giocatore in grande crescita, è conforme al ridimensionamento economico (e non solo) della rosa nerazzurra: sul mercato, infatti, l'uruguaiano vale un terzo (22-25 milioni) rispetto all'ex Real Madrid (60).

Achraf Hakimi Credit Foto Getty Images

L'uruguaiano è l'uomo giusto per sostituire l'ex Real e Dortmund?

Inoltre, si parla di un giocatore molto diverso rispetto alla spia di fascia di origini marocchini: Nandez è, sì, un giocatore veloce. Ma la sua vocazione da laterale destro arriva secondariamente a quella del mediano tuttofare recupera-palloni. Di Nandez spiccano grinta (che sfocia in "garra"), velocità (certo, senza le progressioni di Hakimi) e mentalità giusta. Ma sarà l'uomo adatto per sostituire un giocatore top-class che tanto bene ha fatto dopo il suo approdo dal Borussia Dortmund.

Ante Rebic, Nahitan Nandez, Milan-Cagliari, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Entrambi i club chiamati al "risparmio"

Ninja vuole restare in Sardegna. L'Inter, infine, si libererebbe così di un altro ingaggio oneroso come quello del belga (4,5 milioni netti a stagione). L'alternativa di una contropartita diversa come quella rappresentata da Federico Dimarco, di rientro dal prestito al Verona, non sembrerebbe contemplata. L'operazione, inoltre, potrebbe addirittura non gravare sui bilanci di Zhang e soci: tutto - o quasi - scorrerebbe, infatti, sui binari del prestito: il Cagliari vuole confermare Nainggolan e ilvuole restare in Sardegna. L'Inter, infine, si libererebbe così di un altro ingaggio oneroso come quello del belga (4,5 milioni netti a stagione). L'alternativa di una contropartita diversa come quella rappresentata da Federico Dimarco, di rientro dal prestito al Verona, non sembrerebbe contemplata.

Nainggolan a duello con Sanchez Credit Foto Getty Images

Il Cagliari saluta Godin

A proposito di ex Inter, Capozucca ha anche dichiarato Diego Godin sul piede di partenza: anche il Cagliari è in fase di ridimensionamento dei costi e non può permettersi gli emolumenti del centrale difensivo ex Atletico Madrid.

Godin - Cagliari-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

