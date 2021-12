BT.dk di Christian Eriksen, calciatore di proprietà dell'Inter che si sta allenando Il direttore sportivo dell'OB Odense, Enrico Augustinus, ha parlato al portale danesedi Christian Eriksen, calciatore di proprietà dell'Inter che si sta allenando proprio con il club scandinavo . Tra le ipotesi in ballo c'è anche quella che Eriksen possa proseguire la sua carriera in patria.

"E' una sua decisione al 100%, se potessimo dargli un contratto lo faremmo. Abbiamo un buon rapporto con lui, abbiamo contatti regolari ed è fantastico che possa allenarsi ad Adalen. Ma non gli proporremo nulla fin quando non deciderà se tornare a giocare ma naturalmente per lui ci sarà sempre posto. I soldi? Non ci sono club danesi che hanno soldi per comprarlo, forse il Copenhagen ma c'è differenza se sarà libero dall'Inter o no. Ma non ci sono club, qui, neppure in grado di dargli uno stipendio all'altezza di quello attuale e non vogliamo decuplicare lo stipendio più alto della Superliga. Per lui ci sarà posto anche fuori dal campo, se dovesse chiedercelo".

