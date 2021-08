Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini con un tweet, la Fiorentina ha il suo nuovo terzino. Alvaro Odriozola, classe 1995, in forza al Real Madrid ha accettato la destionazione fiorentina. Le due società si erano già accordate ieri per il prestito e si attendeva la risposta del giocatore, su cui si era fiondato anche il Tottenham. Domani (venerdì) è previsto l’arrivo di Odriozola nel capoluogo toscano per le visite mediche di rito. Il prestito sarà annuale, senza diritto di riscatto, e l’ingaggio del giocatore, da 3,5 milione dovrebbe essere in compartecipazione tra le due società.

Chi è Alvaro Odriozola

Calciomercato 2020-2021 Juve-Mendes summit finito. Il club: "CR7 non lascia Torino a zero" 3 ORE FA

L’esterno di San Sebastian è cresciuto nella Real Sociedad, squadra nella quale ha messo in mostra le sue ottime doti tecniche e fisiche, nonché la sua duttilità. Il classe 1995 è un giocatore molto duttile: può giocare sia da terzino che da esterno di centrocampo e garantisce un buon rendimento si in fase difensiva che offensiva. Il Real lo ha acquistato nell’estate del 2019 per la cifra monstre di 30 milioni. Chiuso da Carvajal, è andato in prestito al Bayern Monaco per sei mesi, per poi tornare a Madrid, dove quest’ultimo anno ha giocato con un po’ più di continuità: 13 presenze e 2 gol.

Mbappé-Real, l'affare si incendia. Pellegri al Milan

Serie A Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA