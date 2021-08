La telenovela Manuel Locatelli-Juventus vive un'altra puntata, fatta di strategia e alternative da pianificare. Due, nella fattispecie: Miralem Pjanic (già nota) a cui si aggiungerebbe un nome nuovo in mediana, il portoghese del Lilla Renato Sanches. Entrambi da portare (o da riportare nel caso di Pjanic) in bianconero al posto del centrocampista del Sassuolo, dal momento che l'offerta della Juve non si è minimamente avvicinata ai 40 milioni richiesti dall'amministratore delegato neroverde Gabriele Carnevali. A riferirlo, sia La Repubblica che l'autorevole testata transalpina l'Equipe.

Insomma, volontà o meno di Locatelli di vestire la maglia zebrata e spentisi, piano piano, i fari sull'impresa della Nazionale italiana a Euro 2020, la Juventus pensa a badare al sodo. Il tesoretto che verrà ricavato da Cristian Romero (nel passaggio dell'argentino dall'Atalanta al Tottenham) , non verrà investito per alzare la posta col Sassuolo, ma per portare per l'appunto a Torino Renato Sanches del Lilla, che valuta il portoghese 35 milioni ma con molti più margini di manovra nella trattativa. L'ex Bayern Monaco, classe 1997, piace infatti perché abbina le indiscutibili doti tecniche a un pressing asfissiante in fase di interdizione. Insomma, due piste alternative per acquisire maggior potenza di mercato nella trattativa coi neroverdi per Locatelli. Appetito sì dall'Arsenal, ma che ha già dato la sua totale disponibilità alla Juve. Chi la spunterà? La strada delle ufficialità appare ancora lunghissima.