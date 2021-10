Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus tra Vlahovic e...Morata

Secondo Tuttosport la Juventus è tra i club in pole position per Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo non rinnoverà con la Fiorentina, come ripetuto anche dal suo entourage nei giorni scorsi, e quella bianconera potrebbe essere la sua prossima maglia. Attenzione però a possibili blitz a gennaio da parte delle big inglesi, Manchester City e Liverpool su tutte: a Commisso non dispiacerebbe affatto l'idea di monetizzare in tempi brevi la cessione del centravanti. Ecco quindi che la Juve si cautela: il dg Cherubini - sempre secondo quanto riportato dal quotidiano torinese - avrebbe avviato i primi contatti con l'Atletico Madrid per chiedere uno sconto sulla maxi rata finale di 35 milioni di euro, il prezzo fissato per esercitare il diritto di riscatto di Morata.

La nostra opinione. Il destino di Vlahovic e Morata sembra indissolubilmente legato. Qualora, infatti, l'attaccante serbo dovesse approdare alla Continassa, lo spagnolo difficilmente rimarrebbe anche perché in quel caso il reparto offensivo sarebbe decisamente al completo: tra Dybala, Chiesa, Kean e un Kaio Jorge che sta conquistando la fiducia di Allegri, lo spazio per Morata sarebbe davvero ridotto. Senza considerare il peso economico di un'eventuale doppia operazione.

Juve: a centrocampo arriva uno tra Tchouameni e Witsel

Grandi manovre in vista anche a metà campo in casa Juventus, ed è sempre Tuttosport a tirare le fila. A gennaio Allegri avrà con ogni probabilità un rinforzo di qualità: molto dipenderà dall'eventuale partenza di Ramsey o McKennie. L'obiettivo numero uno resta Aurelien Tchouameni, 21enne francese del Monaco: il costo del suo cartellino, rispetto a qualche mese fa, è lievitato (servono 40-45 milioni) così come la concorrenza si è fatta decisamente più agguerrita (piace a tutte le big inglesi e persino al Real Madrid). Il piano alternativo ha il nome e il volto di Axel Witsel: il 32enne belga è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

La nostra opinione. Le operazioni Tchouameni e Witsel sono agli opposti: il giovane francese è un investimento a lunga distanza, il 32enne belga potrebbe rappresentare un'opportunità in saldo. Vedremo quali saranno le strategie bianconere: che serva un rinforzo di qualità in mezzo al campo rimane innegabile.

Ansu Fati: il Barcellona accelera per il rinnovo

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona accelererà in settimana per il rinnovo di contratto di Ansu Fati: l'accordo attuale scade a giugno 2022 e l'intenzione del club blaugrana è quella di convincere il 18enne attaccante a trovare un accordo prima del prossimo Clasico contro il Real Madrid in programma domenica prossima 24 ottobre al Camp Nou. Il Barça non avrebbe intenzione, tuttavia, di avvalersi dell'opzione unilaterale che le consentirebbe di prolungare almeno di altri due anni l'attuale contratto del giocatore: al contrario, vorrebbe mettere sul tavolo un'offerta convincente sia dal punto di vista economico che tecnico.

La nostra opinione. Difficile pensare che il Barcellona possa blindare Ansu Fati nel giro di pochi giorni. Jorge Mendes sa che il giocatore piace a tanti club d'Europa (Juventus compresa). Si preannunciano tempi molto più lunghi, insomma, e non è affatto detto che questo Barcellona in fase calante ne uscirà vincitore.

