Stiamo parlando con il PSG e tutto procede bene". Parole di Fayza Lamari, la mamma di Sono due mesi che non si discute del rinnovo, da quando ho dichiarato al club che volevo partire", aveva dichiarato il fuoriclasse francese. ". Parole di Fayza Lamari, la mamma di Kylian Mbappé , che intervistata da Le Parisien ribalta completamente lo scenario legato al futuro dell'attaccante che, dal canto suo, nei giorni scorsi si era sfogato a L'Equipe: "", aveva dichiarato il fuoriclasse francese.

"PSG e Real? Come scegliere uno dei due genitori"

Nel prosieguo dell'intervista a Le Parisien, tuttavia, la mamma di Mbappé non esclude affatto che il futuro professionale del figlio possa continuare lontano da Parigi: "Rimanere al PSG e andare al Real Madrid è un po' come scegliere uno dei due genitori. Una cosa è sicura: Kylian darà tutto per vincere la Champions League". E sul suo carattere: "Se è infelice è capace di dirti 'Basta, mi ritiro'. E ce lo dice spesso (sorride, ndr). Con lui le cose possono cambiare dall'oggi al domani".

