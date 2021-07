Percorso netto fin qui nelle amichevoli estive per la Roma . Nella prossima sfida la truppa di José Mourinho affronterà il Porto, la squadra che lo Special One condusse alla vittoria della Champions League nel 2004. I Dragões sono gli avversari certamente più probanti dell'estate dei giallorossi, che tengono un occhio fisso rivolto al mercato: in particolare quello degli attaccanti, dove la ricerca di un nuovo profilo si sta intensificando.