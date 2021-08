Fine estate 2021, per le torride strade di Torino si è insinuato un silenzio spettrale: un cane randagio rasenta i muri dei condomini, qualche sacchetto di plastica aleggia tra i portoni degli uffici. Le piazze vuote, i cortili disertati, le biciclette accantonate; tutti hanno puntato il dito verso una meta, hanno acceso il navigatore, fatto le valigie verso il mare. Tutti tranne uno. Perchè Cristiano Ronaldo, all'alba del 20 agosto, la sua meta non l'ha ancora decisa. C'è chi raggiunge la casa dei parenti, chi finisce per tornare sempre sulla stessa spiaggia: per Ronaldo invece, la situazione è un po' più complicata.

Juventus e CR7, ostaggi economici

Troncati i rapporti col passato, ora il presente ha assunto consistenza e sapore di una minestra riscaldata. La verità di fondo è che nessuno lo vuole. Prigioniero del suo contratto faraonico, le mura della Continassa hanno cominciato a farsi strette. Per colpa dei 31 milioni di stipendio annui e dell'età avanzata, si è esaurita quell'infallibile progettualità che quattro anni fa aveva permesso al lusitano di ergersi sulla vetta dell'olimpo calcistico.

Ora sia Juventus che CR7 sono ostaggi di se stessi, o per meglio dire delle proprie decisioni. La sinergia con CR7 ha di certo rifocillato l'ambiziosa espansione economica del club bianconero, ha instaurato un'economia di scala e una nuova valuta, ma nel lungo periodo la polarizzazione della squadra attorno alla sola pedina di Ronaldo ha creato una palese stagnazione agonistica.

La delusione sul campo

Ma com'è possibile accanirsi su un giocatore che a36 anni ha segnato 36 gol nella stagione passata? Eppure proprio l'anno scorso i bianconeri hanno abdicato da un trono che avevano difeso per 9 anni, raggiungendo la qualificazione in Champions con affanno. L'estate spettrale di Ronaldo è nata inebriata dai fumi di queste critiche: a stagione conclusa il portoghese è stato svenduto come un freno strutturale, come lanterna in grado di brillare solo bruciando ciò che la circonda, ovvero quella periferia di giocatori prestati esclusivamente al suo servizio, e perciò abbandonati ad un processo di logoramento tecnico e psicologico. Sul banco delle accuse anche l'incapacità del portoghese di calarsi nelle vesti della punta centrale, o quella sconsolata tendenza ad eclissarsi per gran parte del match capitalizzando sulle fatiche dei compagni. Quella bianconera non è più una macchina alimentata dalla reciprocità: Ronaldo non ricambia più gli sforzi dei compagni da quando il miracolo contro l'Atletico venne vanificato dalla debacle contro l'Ajax.

Euro 2020 e la ribalta di Messi

Salpato per Euro 2020, CR7 ha ingoiato un boccone amaro persino con la casacca della Seleccion portoghese. Tritato dalla morsa del girone di ferro (quello composto dai campioni del Mondo della Francia, dall'eterna Germania e dalla combattiva Ungheria) e di due stagioni prive di effettive pause, il Portogallo ha sventato il primo naufragio qualificandosi come migliore terza, per poi cedere fragorosamente agli ottavi contro il Belgio.

E poco importa aver riportato a Madeira il premio di capocannoniere della competizione (5 gol): quel riconoscimento è stato accantonato subito nel ripostiglio mentre Leo Messi vinceva la tanto agognata Copa America, pareggiando così i conti dei trofei continentali vinti. La Pulce si è ripresa la ribalta dopo anni di bronci e castighi in casa catalana; dalle foto al mare, alle notifiche pruriginose, per arrivare al pianto in conferenza e alla presentazione regale ai piedi della Tour Eiffel: Messi si è ripreso il palcoscenico dorato, e quel potere divisivo che tanto saziava il portoghese.

Lo spettro di Max

Costretto ad osservare l'eterno rivale alzare la Copa America, apparecchiare per l'allungo nella corsa al Pallone d'Oro e rimanere così maledettamente giovane, Ronaldo ha cominciato ad accusare il persistente silenzio torinese. Rincasato sulle colline piemontesi dopo la vacanza in yacht, ad aspettarlo ha trovato Max Allegri, quel tecnico dannatamente pragmatico che aveva osato definirlo come superfluo davanti al presidente Agnelli: "Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”, avrebbe consigliato l’allenatore toscano sul finale della stagione, con i piedi ormai già oltre l'uscio. E quindi varcare ancora le porte di una Continassa semi-deserta, sostenere una routine di colloqui spinosi, chiarimenti con un tecnico che nel primo anno in bianconero lo aveva imbalsamato più di chiunque altro, solo per sentirsi dire che a 36 anni suonati, questo è l'anno delle responsabilità.

Evadere dalla Continassa, poi...dove?

Il capolinea bianconero lo ha ricondotto allo stesso punto di tre anni fa, con le stesse deboli premesse, con una squadra più grezza e stanca, smarrita in una terra di mezzo. Mortificato dall'assenza di nuovi miraggi, dalla carestia di ambizioni personali e collettive, ecco che i primi spifferi giungono all'orecchio del suo agente Mendes: da lì un nauseabondo rimbalzo di voci, tentativi e mezzi approcci con altre squadre. Il primo club a chiudergli la porta in faccia è il PSG, con l'acquisto monstre di Messi.

Anche il City di Guardiola si scrolla di dosso il suo fantasma ufficializzando l'acquisto record di Jack Grealish. Subito dopo è addirittura Carlo Ancelotti ad imprimere di mano propria una gelida smentita riguardo un possibile approdo del cinque volte Pallone d'Oro a Madrid. Ecco che il rancore di un'estate paradossale si concentra in un'unica, stizzita detonazione: "Rompo il mio silenzio per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome", scrive il portoghese sul suo Instagram, ripudiando ogni pratica diplomatica, mentre la risata ironica della fidanzata Georgina Rodriguez sotto al tweet di Ancelotti rivela un nervosismo sedimentato da tempo. Svanito senza destar troppe sorprese, il suo nome non compare nella distinta dell'ultimo test estivo prima dell'esordio in campionato (la società ha giustificato la sua assenza menzionando una sessione di lavoro personalizzato al training center).

Si chiude a singhiozzi e rimpianti la funesta estate di Ronaldo, costretto ad attendere la scadenza del suo maxi-contratto (giugno 2022) per poter dar nuova linfa e significato alla sua carriera. Un'estate decisamente strana, spesa da spettatore di un teatro che fatica a reggere il peso del suo stesso nome. Un'estate battezzata da rimorsi non del tutto sfogati, da scottature non del tutto assorbite, da un'invivibile consuetudine. Di certo questa stagione non affievolirà quell'agonia derivante dal dubbio, ormai ben radicato ai vertici della dirigenza juventina e nel campione di Funchal, che per questo divorzio si sia aspettato veramente troppo, e che l'entusiasmo della conquista iniziale abbia lasciato il posto ad un'usurante e vuota attesa.

