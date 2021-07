Pizzicato dai microfoni della stampa spagnola subito dopo aver archiviato l'incontro con Javier Tebas - presidente della Liga -, Joan Laporta ha tranquillizzato gli animi dei tifosi blaugrana nel bel mezzo di un'estate rovente. Il contratto di Leo Messi infatti, è scaduto il 30 giugno: l'asso argentino potrebbe firmare con qualsiasi club, ed è a tutti gli effetti uno svincolato di lusso. Ma il Camp Nou potrebbe comunque essere la prossima destinazione per la Pulce, che secondo le parole del Presidente blaugrana è in stretto contatto con la dirigenza del club catalano.

Noi vogliamo che rimanga e Leo vuole restare.

Queste le parole di un affrettato e accaldato Laporta, in fuga dalle telecamere dei media spagnoli. "Stiamo cercando la formula migliore. Certo ci sarebbe piaciuto aver già terminato ma sappiamo il tempo che necessita e la situazione sta progredendo", conclude il numero 1 blaugrana.

Si tratta con la Liga per il tetto salariale

A frenare l'avvenire della Pulce sotto l'ombra del Camp Nou è una particolare restrizione aggiunta dalla Liga in epoca Covid: il tetto salariale dei club è stato dimezzato da 656 a 347 milioni, e ciò non permetterebbe abbastanza margine di manovra al club catalano per riabbracciare l'argentino in rosa. Messi, che nel 2017 firmò un quadriennale da più di 500 milioni complessivi, provocherebbe una falla in questa riforma.

E' proprio per questo motivo che quest'oggi Laporta ha incontrato Javier Tebas, presidente della Liga, per discutere di questo tema. Allentare la morsa imposta dalla lega potrebbe apparecchiare la tavola per un insperato ritorno.

Messi continua in Copa America

Nel frattempo, l'argentino è impegnato con la nazionale albiceleste in Copa America, e i tifosi blaugrana potranno lustrare i propri occhi già nostalgici davanti alle giocate del loro leader. Dopo aver segnato 3 gol nella fase a gironi, la Pulce sfiderà l'Ecuador ai quarti di finale.

