Il futuro di Lautaro Martinez dovrebbe essere ancora in maglia neroazzurra. L'incontro tra l'agente dell'argentino e i dirigenti interisti si è chiuso con un accordo di massima sul rinnovo. Intesa che si potrebbe trovare sulla base di 6 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Inter-Sampdoria, Serie A 2020-2021: Lautaro Martinez esulta dopo il gol su rigore del 5-1 (Getty Inages) Credit Foto Getty Images

Rimane una piccola distanza tra le parti, dal momento che la richiesta iniziale del calciatore era stata fissata a 7 milioni. Emerge comunque ottimismo per una chiusura della trattativa nel corso dei prossimi giorni. L'attaccante, arrivato in Italia nell'estate del 2018 dal Racing, è dunque in procinto di iniziare la sua quarta stagione con la maglia dell'Inter.

