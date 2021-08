Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Grana Lautaro: vuole 6 milioni per il rinnovo

Tuttosport porta alla luce la questione Lautaro Martinez: l’arrivo di Edin Dzeko e il suo ingaggio da 6 milioni fanno vivere il Toro in una sensazione di “ingiustizia”. L’accordo trovato a gennaio era per 4.5 milioni di euro con promessa di rialzo, perciò adesso, in sede di rinnovo, anche l’argentino ne vorrebbe 6. E intanto in Premier League restano in agguato.

La nostra opinione: il tira e molla per il rinnovo di Lautaro va avanti da un po’. Del resto con la partenza di Lukaku la stella dell’Inter diventa lui, quindi è comprensibile che voglia un adeguamento del compenso alla luce di quanto accade coi nuovi arrivati e degli aumenti di cui usufruiranno alcuni tra cui Vidal e Sanchez. Le alternative sono Arsenal e Tottenham, anche se la sensazione è che l’attaccante voglia comunque provare a trovare un accordo per restare a Milano.

Juve-Locatelli, ci siamo quasi

Mentre per il rinnovo con Paulo Dybala ci sono ancora degli aspetti da sistemare, per quanto riguarda l’arrivo di Manuel Locatelli le cose sembrano più in dirittura d’arrivo. Il Corriere dello Sport rivela che Juventus e Sassuolo si sono date appuntamento a dopo Ferragosto per limare i dettagli.

La nostra opinione: il fatto che Locatelli non sia stato convocato dai neroverdi per l’amichevole con la Lazio è già un segnale di quale sia la piega che ha preso la trattativa. L’intesa sul prezzo a quanto pare è stata trovata, ora si tratta solo di stabilire le condizioni dell’obbligo di riscatto, che si basano su un prestito non più biennale ma annuale. Come dicevamo nei giorni scorsi, la Juventus è così intenzionata ad acquisire il giocatore che è disposta a cedere su alcune richieste, e il Sassuolo l’ha già spuntata sulla durata del prestito. Ci siamo, ormai è praticamente fatta.

Insigne: rinnovo bloccato, ma per il Napoli resta un must

La questione relativa al Napoli e a Lorenzo Insigne è più intricata che mai, come racconta la Gazzetta Sportiva. Le due parti sono totalmente ferme sulle proprie posizioni per quanto riguarda il rinnovo. Lui porta avanti il suo lavoro con professionalità, raccoglie la stima di Spalletti e come sempre l’amore del suo pubblico, ma al momento De Laurentiis non sembra voler accogliere la richiesta di aggiustamento economico avanzata dal giocatore e dal suo staff.

La nostra opinione: il popolo di Napoli ama Insigne e Lorenzo ama Napoli, quindi un divorzio sarebbe estremamente doloroso per entrambe le parti. Di mezzo, però, c’è un presidente che da sempre fa economia su tutto e che ritiene cedibile qualsiasi giocatore con l’offerta giusta. Inoltre, i rapporti tra i due sono abbastanza tesi, quindi sarà una trattativa ancora lunga e che potrebbe avere qualche strascico, anche se Spalletti è certo che “Lorenzo non si farà condizionare dalle voci di mercato, è un ragazzo serio e responsabile”.

