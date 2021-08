è tornato a Roma. L'attaccante, di rientro dalla Coppa America vinta con l'Argentina , non ha fatto neanche un giorno di ritardo e si è messo a disposizione di. Subito test atletici prima di recarsi a Formello, poi un colloquio col dse il nuovo allenatore. Già qualcosa c'era nell'aria, ma Correa ha ribadito il concetto, come riportato dal. L'per trovare qualcosa di più ambizioso e che gli possa anche garantire uno stipendio molto più alto: all'orizzonte ci sarebbero. Correa ha comunque ascoltato le parole di Tare e Sarri che vogliono provare a trattenerlo.

La Lazio proverà a tenerlo ma, in caso di offerte importanti, sarà disposta a lasciarlo andare. Ben divers,o guardandola dal punto di vista di Sarri, che vuole fare di tuttoin biancoceleste. Nel 4-3-3 che proverà a mettere in piedi anche nella sua Lazio, Correa farebbe l'esterno a sinistra alla. Nel ritiro di Marienfeld, in Germania, dove ci sarà anche l'attaccante argentino, verranno fatte le prove generali per capire se il classe '94 possa adattarsi a quel ruolo. Anche se l'argentino darà sempre uno sguardo al telefono per vedere le possibili offerte in arrivo...