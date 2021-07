Il figliol prodigo è tornato a casa. Felipe Anderson è un nuovo giocatore della Lazio. Nuovo si fa per dire, naturalmente, considerato che l'esterno brasiliano aveva già militato con la maglia biancoceleste dal 2013 al 2018, anno del suo trasferimento al West Ham.

La Lazio, in attesa del classico comunicato ufficiale, ha praticamente annunciato il ritorno di Felipe Anderson con un tweet pubblicato sul proprio profilo. Proprio come aveva fatto qualche settimana fa con Maurizio Sarri. Il numero 7 e la bandiera brasiliana, in questo senso, non lasciano dubbi. L'ex compagno di Neymar al Santos, che nella giornata di martedì ha effettuato e superato le visite mediche, è ora pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritorno precampionato di Auronzo di Cadore.

Le cifre

tre milioni di euro più il 5% su una futura rivendita. Nel 2018 lo aveva ceduto al West Ham per una quarantina di milioni: ai tempi fu l'acquisto più caro della storia degli Hammers. Almeno dal punto di vista economico, per Lotito si tratta di un'operazione di primissimo piano. Il brasiliano ha firmato un contratto di quattro anni. E ora è pronto a diventare parte integrante La Lazio si è ripresa Felipe Anderson, che nell'ultima stagione non ha praticamente mai trovato spazio al Porto, in cambio di. Nel 2018 lo aveva ceduto al West Ham per una quarantina di milioni: ai tempi fu l'acquisto più caro della storia degli Hammers. Almeno dal punto di vista economico, per Lotito si tratta di un'operazione di primissimo piano. Il brasiliano ha firmato un contratto di quattro anni. E ora è pronto a diventare parte integrante del nuovo 4-3-3 di Sarri , che anche su di lui è pronto a fondare la nuova Lazio.

