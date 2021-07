Lazio ci hanno messo tutto sommato poco a dimenticare Simone Inzaghi. Il tempo di metabolizzare lo strappo, qualche giorno al massimo e oplà, il travaso tecnico, e principalmente tattico, che porterà alla costruzione della nuova squadra targata Maurizio Sarri non sarà di semplice gestione. Anzi. Perché passare dal 3-5-2 di Inzaghino al 4-3-3, marchio di fabbrica dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, non è come bere un bicchier d'acqua. Anche per chi ha il compito di costruire una rosa a immagine e somiglianza di colui che poi la dovrà guidare. I tifosi dellaci hanno messo tutto sommato poco a dimenticare Simone Inzaghi. Il tempo di metabolizzare lo strappo, qualche giorno al massimo e oplà, la figura di un Comandante si è stagliata all'orizzonte riportando sorriso e fiducia nel domani. Il problema è principalmente uno, ed è sotto gli occhi di tutti:. Anzi. Perché passare dal 3-5-2 di Inzaghino al 4-3-3, marchio di fabbrica dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus, non è come bere un bicchier d'acqua. Anche per chi ha il compito di costruire una rosa a immagine e somiglianza di colui che poi la dovrà guidare.

L'obiettivo è partire subito con il 4-3-3. Vediamo gli esterni che ci saranno e cosa ci porterà il mercato

Serie A Sarri: "Luis Alberto? Un problema! Mou? Nessun dualismo" 09/07/2021 A 11:15

non ha alcuna intenzione di scostarsi da quello che, da Napoli in poi, è diventato il suo marchio di fabbrica tattico. La società, peraltro, ha già iniziato a venirgli incontro: in queste ore è atterrato a Roma Elseid Hysaj, giocatore che Sarri ha già allenato sia a Empoli che a Napoli, una sorta di fedelissimo, arrivato a parametro zero dopo la conclusione della sua lunga esperienza partenopea. Bene partire da qui, da una delle tante dichiarazioni rilasciate da Sarri nella conferenza di presentazione di venerdì scorso . Il nuovo tecnico biancoceleste, insomma,. La società, peraltro, ha già iniziato a venirgli incontro: in queste ore è atterrato a Roma il cavallo di ritorno Felipe Anderson , la cui firma è attesa dopo le visite mediche. Un primo tassello. Anzi, un secondo. Perché in ritiro è presente anche, giocatore che Sarri ha già allenato sia a Empoli che a Napoli, una sorta di fedelissimo, arrivato a parametro zero dopo la conclusione della sua lunga esperienza partenopea.

Ecco Kamenovic, il primo acquisto della Lazio di Sarri

Da Correa a Luis Alberto: quanti mal di pancia

Joaquin Correa e Luis Alberto. Il primo ha già manifestato la volontà di cambiare aria; il secondo nemmeno si è presentato al raduno, salvo ammorbidire in un secondo momento la propria posizione (dovrebbe tornare a Roma domani). Da un punto di vista tattico, i due non sono di facilissima collocazione. Correa, come spiegato da Sarri, "potrebbe giocare da attaccante di sinistra, se avrà la voglia e gli stimoli per farlo. Gli chiederò la disponibilità di farlo". Luis Alberto, invece, "va usato un po' come Hamsik, deve andare tra le linee, esprimersi negli ultimi 30 metri". Ma la sua presenza e quella contemporanea di Milinkovic-Savic, unita a quella di tre punte, potrebbe sbilanciare in maniera eccessiva la squadra. E intanto Però non basta. Perché i punti interrogativi rimangono, e non sono neppure pochi. A cominciare dal futuro sempre più nebuloso di due pilastri della Lazio di Inzaghi:. Il primo ha già manifestato la volontà di cambiare aria; il secondo nemmeno si è presentato al raduno, salvo ammorbidire in un secondo momento la propria posizione (dovrebbe tornare a Roma domani). Da un punto di vista tattico, i due non sono di facilissima collocazione. Correa, come spiegato da Sarri,Luis Alberto, invece,Ma la sua presenza e quella contemporanea di Milinkovic-Savic, unita a quella di tre punte, potrebbe sbilanciare in maniera eccessiva la squadra. E intanto il Siviglia rimane alla finestra.

Joaquin Correa e Luis Alberto, Lazio 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Immobile e il dilemma tattico del tridente

Ciro Immobile. Il cui valore non si discute, naturalmente. Si discute più che altro la sua adattabilità a Come se la caverà il Ciro nazionale senza un "gemello" con cui fare coppia fissa come Correa, tra scambi stretti, cambi di posizione e il necessario affiatamento di chi deve convivere in un attacco a due? Ancora: una delle tre punte sarà. Il cui valore non si discute, naturalmente. Si discute più che altro la sua adattabilità a un modulo che ha già dimostrato di patire con l'Italia . Obiezione: le caratteristiche di un Luis Alberto sono diverse da quelle di un Verratti. Verissimo: uno è un trequartista prestato al centrocampo, tutto inserimenti e assist, e l'altro un (sublime) palleggiatore. Ma i dubbi rimangono e non possono essere cancellati con un colpo di spugna., tra scambi stretti, cambi di posizione e il necessario affiatamento di chi deve convivere in un attacco a due?

Ciro Immobile - Lazio-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Lazzari, e se l'Inter...

Last but not least, Manuel Lazzari. Un altro che, improvvisamente, ha perso certezze. L'arrivo di Hysaj sembra rappresentare una minaccia nei confronti dell'ex spallino, comunque schierato in coppia con l'albanese (uno a destra, l'altro sulla corsia opposta) nelle prime prove stagionali di formazione. Già, ma Lazzari non è un terzino. E quando è costretto a farlo soffre enormemente. Ricordate la partita di Nations League persa dall'Italia in Portogallo nell'estate del 2018? Bene: Mancini lo schierò lì, largo in una retroguardia a quattro, ricevendone in cambio risposte assolutamente negative. Non è un caso che Lazzari non sia praticamente stato preso in considerazione per gli Europei. Anche in questo caso, occhio al mercato. E all'Inter di Inzaghi, che per rimpiazzare Hakimi pensa principalmente a Bellerin ma tiene d'occhio anche lui. Qualche settimana fa il 'Messaggero' lanciava timidamente la notizia di un . Un altro che, improvvisamente, ha perso certezze. L'arrivo di Hysaj sembra rappresentare una minaccia nei confronti dell'ex spallino, comunque schierato in coppia con l'albanese (uno a destra, l'altro sulla corsia opposta) nelle prime prove stagionali di formazione. Già, ma Lazzari non è un terzino. E quando è costretto a farlo soffre enormemente. Ricordate la partita di Nations League persa dall'Italia in Portogallo nell'estate del 2018? Bene: Mancini lo schierò lì, largo in una retroguardia a quattro, ricevendone in cambio. Non è un caso che Lazzari non sia praticamente stato preso in considerazione per gli Europei. Anche in questo caso, occhio al mercato. E all'Inter di Inzaghi, che per rimpiazzare Hakimi pensa principalmente ama tiene d'occhio anche lui. Qualche settimana fa il 'Messaggero' lanciava timidamente la notizia di un presunto accordo per 22 milioni più bonus . Mai confermato. Ma attenzione ai prossimi capitoli. L'estate è ancora lunga.

Sarri: "Pressione? Non che al Chelsea o alla Juve ce ne sia meno..."

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (12/07) UN GIORNO FA