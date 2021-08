C'è voluta qualche ora in più rispetto al previsto, ma l'operazione è andata in porto: Mattia Zaccagni è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il trequartista lascia dunque il Verona, con cui si è brillantemente messo in mostra nelle ultime due stagioni, e approda a Roma, sponda biancoceleste, dove costituirà un'opzione offensiva di qualità per il tridente di Maurizio Sarri. A comunicarlo, in attesa degli annunci ufficiali dei due club, è stato il sito della Lega di Serie A, che parla di acquisto a titolo temporaneo.

Napoli, peraltro già raffreddatasi pesantemente nelle ultime settimane. Anche il Milan, dopo l'addio di Çalhanoglu, era stato segnalato sul giocatore. Ma alla fine Definitivamente accantonata, dunque, la pista che avrebbe dovuto portare Zaccagni al, peraltro già raffreddatasi pesantemente nelle ultime settimane. Anche il Milan, dopo l'addio di Çalhanoglu, era stato segnalato sul giocatore. Ma alla fine la Lazio ha mosso il passo decisivo , accontentando il Verona. Per l'intesa con il giocatore c'è voluto un po' di tempo in più, ma alla fine ogni tassello è andato a incastrarsi al proprio posto. E ora Sarri può sorridere.

