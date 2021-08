Cagliari: João Pedro rifiuta Atlanta e la MLS

João Pedro dice No alla prospettiva di trasferirsi nella Major League Soccer e, nella fattispecie, nell'Atlanta United FC. L'attaccante classe 1992 vuole legarsi in maniera indissolubile al Cagliari, che gli ha promesso un adeguamento dell'ingaggio e un prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: una promessa, quella del club rossoblù, che finora non è stata suffragata da atti concreti. Vista la correttezza dell'attaccante brasiliano naturalizzato portoghese, meglio agire subito onde evitare un antipatico braccio di ferro.

João Pedro, Cagliari 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Zaccagni verso la permanenza all'Hellas Verona

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il nome del trequartista Mattia Zaccagni sarà destinato a essere rimosso dal mercato. Lo volevano Napoli, Milan e, in ultima battuta, Fiorentina. Pare invece che il classe 1995 rinnoverà il proprio contratto con l'Hellas Verona, in scadenza il 30 giugno 2022.

La nostra opinione: si tratterebbe di un autentico colpaccio per il club scaligero, che ha di fatto smantellato, con qualche cessione di troppo, il prezioso lavoro degli ultimi due anni messo a punto da Ivan Juric.

Mattia Zaccagni, Hellas Verona 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lucas Alario: niente Udinese

Non sarà all'Udinese il futuro dell' attaccante argentino (con passaporto italiano) Lucas Alario. Il classe 1992 ha ufficialmente rinnovato col Bayer Leverkusen fino al 2024.

La nostra opinione: occasione, anzi, occasionissima persa per il club friulano, che perde la prospettiva di avere in squadra una prima punta prolifica e di grande spessore: "Ho sempre detto e ribadito - sono le parole di Alario - che al Bayer Leverkusen mi sento davvero a mio agio. Il club è molto professionale e insieme vogliamo ottenere molto. Quest'anno abbiamo un'ottima squadra e puntiamo a essere protagonisti in tutte e tre le competizioni".

Fiorentina su Cistana per il dopo Milenkovic

Non solo Nastasic. La Fiorentina valuta la possibilità di rinforzare la propria difesa anche con Andrea Cistana, classe 1997 del Brescia. Tutto questo nella prospettiva di un addio a Nikola Milenkovic.

La nostra opinione: non sarà facile convincere il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino. Sul piatto urge denaro sonante. E, come concorrente sul mercato, spunta anche l'Hellas Verona.

Andrea Cistana, Brescia 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Kehrer, addio PSG?

Secondo le informazioni raccolte da Kicker, Thilo Kehrer starebbe flirtando col Bayer Leverkusen. L'avventura al PSG dell'ex Schalke 04, iniziata nel 2018, potrebbe essere giunta al termine.

La nostra opinione: ottimo difensore ma forse non di primissimo piano per un club come quello parigino, determinato a dominare in Europa. Il Bayer Leverkusen potrebbe risultare l'esatta dimensione del classe 1996.

