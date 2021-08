Juventus: sondaggio per Milenkovic

C'è anche la Juventus tra le pretendenti per Nikola Milenkovic. La Fiorentina, per il difensore serbo, ha abbassato alle pretese, scendendo con la richiesta a 16 milioni di euro. Secondo Sportmediaset, il club bianconero avrebbe aperto un sondaggio, in considerazione del fatto che Merih Demiral sembrerebbe ormai destinato all'Atalata. Tutto dipenderà anche dall'eventuale cessione di Daniele Rugani.

La nostra opinione: il miglior difensore attualmente sul mercato. La Juve ci ha visto lungo: la Fiorentina vuole cederlo per avere un buon tesoretto da destinare ad altre operazioni funzionali alle richieste di Vincenzo Italiano.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Sampdoria, Thorsby: ritorno di fiamma del Watford

Secondo Sky Sport, il Watford sarebbe tornato all'assalto di Morten Thorsby. Nelle ultime ore la trattativa pareva essersi raffreddata ma, a quanto pare, la società guidata dalla famiglia Pozzo sembra proprio fare sul serio.

La nostra opinione: dopo il secondo posto Championship e il conseguente ritorno in Premier League, l'obiettivo Thorsby mira a guadagnare intensità e fisicità a metà campo nella sempre difficile impresa di salvarsi nel massimo campionato inglese. Che perdita sarebbe, però, per la Samp...

Morten Thorsby, Sampdoria, luglio 2021 Credit Foto Getty Images

Tornano i colpi "alla Udinese": ecco Samardzic dall'RB Lipsia

Secondo il portale gianlucadimarzio.com, l'Udinese sarebbe in dirittura d'arrivo per Lazar Samardzic, trequartista dell'RB Lipsia, promessa del calcio tedesco e spesso accostato, come stile di gioco a Josip Ilicic . Il giocatore classe 2002 è atteso in Italia per le visite mediche. Affare da 3 milioni di euro più una percentuale da definire sulla futura rivendita. Samardzic firmerà coi friulani un contratto da 5 anni.

La nostra opinione: berlinese (cresciuto nell'Hertha) di genitori serbi, sulle sue tracce c'erano anche Milan, Barcellona e Juventus. Sarà un colpo alla Rodrigo De Paul? Gli addetti ai lavori scommettono di Sì.

Lazar Samardzic, RB Lipsia, luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lazio, Fares sul mercato

Uomo da 3-5-2 Mohamed Fares è stato messo sul mercato dalla nuova Lazio di Maurizio Sarri, che lo ha "bocciato" dopo le prime settimane alla guida del team biancoceleste.

La nostra opinione: tutto molto prevedibile, giocatore incollocabile nel 4-3-3 del tecnico toscano, che non l'ha convocato per il ritiro tedesco di Marienfeld. Il franco-algerino piace a Verona (sarebbe un ritorno), Torino e Cagliari.

Mohamed Fares, Lazio 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Salernitana: ufficiale la punta Bonazzoli. Prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’attaccante classe ’97 Federico Bonazzoli".

La nostra opinione: giocatore che, dopo l'infelice esperienza al Torino, merita una squadra che creda veramente in lui garantendogli un posto da titolare.

Lukaku-Chelsea: si tratta? Nandez: "Non so nulla dell'Inter"

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02