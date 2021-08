Shaqiri-Lazio: si può fare

Secondo il Corriere dello Sport, Xherdan Shaqiri sarebbe sempre più vicino alla Lazio. Il nazionale svizzero di origini kosovare, legato al Liverpool fino al 30 giugno 2023, potrebbe anche liberarsi a costo zero oppure a fronte di un piccolo indennizzo. Igli Tare alla finestra.

La nostra opinione: trottolino offensivo perfetto nel 4-3-3 di Maurizio Sari. Per lui, a nostro avviso, non potrebbe esserci profilo migliore. Attenzione, però: nella trattativa per l'ex Inter e Bayern Monaco potrebbe inserirsi, all'ultimo minuto, anche il Milan, sempre alla ricerca di un trequartista di qualità.

Kucka saluta il Parma: andrà al Watford

Juraj Kucka lascerà il Parma. Il jolly di centrocampo, classe 1986, si è accordato col Watford - già sulle tracce del norvegese della Sampdoria Morten Thorsby. Lo slovacco era già in accordo col club gialloblù di poter trasferirsi in caso di offerta allettante sul mercato. A breve è prevista l'ufficialità da parte degli Hornets, neopromossi in Premier. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

La nostra opinione: Kucka, per dinamismo e qualità, oltre che prolificità davanti allo specchio, ha ancora tutte le carte in regola per disputare un ottimo campionato di Premier League, a caccia dell'obiettivo salvezza.

Spezia, Nzola: 4,5 milioni dal Fenerbahçe

Secondo il Secolo XIX Fenerbahçe sempre più interessato all'attaccante dello Spezia M'Bala Nzola. L'ex Trapani, Carpi e Virtus Francavilla sarebbe più che allettato all'idea di giocare per uno dei club di punta del massimo campionato turco, che ha messo sul banco 4,5 milioni di euro.

La nostra opinione: L'offerta della società di Istanbul è ritenuta insufficiente dai liguri. L'alternativa, per Fenerbahçe, sarebbe un clamoroso ritorno dalla Lazio dell'ex Vedat Muriqi.

Torino, Rodriguez ai saluti. I granata vogliono l'obbligo di riscatto

Ricardo Rodriguez non fa parte dei piani di mister Ivan Juric. Arrivato appena un anno fa dal Milan, il Toro vuole liberarsene. E non solo per motivazioni tattiche: in cima alle motivazioni, anche il lauto ingaggio del laterale svizzero, che si attesta su 5 milioni di euro a stagione. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: su Rodriguez ci sarebbe anzitutto il Bordeaux e diversi club di Ligue 1 e Bundesliga. Il Toro pretende la formula, in caso di prestito, dell'obbligo d riscatto. Non sarà facile arrivarci, tuttavia.

Verona, ufficiale: Stepinski ai ciprioti dell'Aris Limassol

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930, più conosciuta come Aris Limassol - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del Club cipriota - le prestazioni sportive del 26enne attaccante polacco Mariusz Stępiński".

La nostra opinione: operazione che, oggettivamente, suscita non pochi dubbi. Stepinski non sarà un top player, ma è un attaccante che ha a lungo militato in Serie A e che, al massimo, si è ritrovato in lotta per le prime posizioni di B come con il Lecce nell'ultima stagione. Ora, valigie in mano, saluta tutti e non solo si trasferisce in un campionato di fascia medio-bassa in Europa, ma per giunta in un club neopromosso, che non può nemmeno garantirgli qualche presenza nelle competizioni europee. Sia pure ambizioso, ma pur sempre neopromosso. A Cipro...

