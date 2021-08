Napoli, Bakayoko può tornare

Tiémoué Bakayoko potrebbe rientrare al Napoli. Il centrocampista francese classe 1994, rientrato al Chelsea dopo la fine del prestito in azzurro, viene reclamato a gran voce da mister Luciano Spalletti.

La nostra opinione: pretoriano di Gattuso, Bakayoko piace molto anche al suo successore. Ma non c'è da stupirsi: "tuttocampista" moderno, la sua specialità è quella di mescolare al meglio grinta, qualità, chilometri da percorrere e carattere.

Roma, casting centrocampo: spunta Zambo Anguissa

Con Granit Xhaka ormai sfumato e verso il rinnovo con l'Arsenal, la Roma di José Mourinho pensa a un suo sostituto per costruire una mediana di livello. Dopo Delaney, l'ultimo nome che circola in quel di Trigoria è quello di André Frank Zambo Anguissa, camerunense del Fulham classe 1995.

La nostra opinione: L'ex Marsiglia, retrocesso dalla Preier alla Championsip coi Cottagers, vuole continuare a giocare in un campionato di primo livello ed è valutato 25 milioni. Cifra, proprio per questo motivo, destinata a scendere.

Sampdoria sull'attaccante del Bruges Okereke, ex Spezia

Sampdoria a caccia di un attaccante di alto livello. L'obiettivo è puntato su David Okereke, nigeriano classe 1997 cresciuto di fatto in Liguria, in cui ha vestito le maglie di Lavagnese e Spezia oltre che, sempre in Italia, quella del Cosenza. E' uno dei pezzi pregiati del club belga: per averlo servono almeno 5 milioni.

La nostra opinione: Okereke si è sgrezzato e affinato tecnica e senso di posizione, tanto da occupare indistintamente i ruoli di punta centrale o attaccante esterno. Lo si è notato nell'ultima Champions League, in cui i belgi sono stati avversrio della Lazio. Per averlo, comunque, occorre superare la concorrenza di Besiktas e Fenerbahçe.

Rodrigo Palacio: il Pisa prepara il colpaccio

Gazzetta dello Sport, sembra promettere bene la trattativa intavolata dal Pisa per ingaggiare in Serie B Rodrigo Palacio, svincolato dal Come riportato dalla, sembra promettere bene la trattativa intavolata dal Pisa per ingaggiare in Serie B Rodrigo Palacio, svincolato dal Bologna . A 39 anni suonati, l'argentino ex Inter e Genoa non vuole proprio smettere e sarebbe particolarmente stuzzicato dall'esperienza all'ombra della torre pendente.

La nostra opinione: un'operazione alla Jérémy Menez o alla German Denis alla Reggina, tanto per citare un paio di esempi. La raccomandazione in casi come questi, è sempre una e la stessa: il giocatore dev'essere realmente convinto e calarsi perfettamente nella parte. In Serie B, d'altra parte, si corre a testa bassa.

Bastos: via dall'Arabia dopo un solo anno. L'ex Lazio torna al Rostov

E' durata una sola stagione l'esperienza in Arabia Saudita (all'Al-Ain) dell'ex difensore della Lazio Bastos. L'angolano si è accordato ufficialmente coi russi del Rostov, proprio il club da cui i biancocelesti l'avevano prelevato nel 2016.

La nostra opinione: difensore senza più molte cartucce a propria disposizione. Meglio ritornare nella sua "comfort zone" rappresentata per l'appunto dal Rostov.

