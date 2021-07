Atletico Madrid: Simeone rinnova fino al 2024

Diego Pablo Simeone rinnova all'Atletico Madrid fino al 2024. Ad annunciarlo è proprio il club dei Colchoneros. Fresco della vittoria nella Liga, l'argentino è il tecnico più vincente della storia della società con 8 titoli sollevati.

La nostra opinione: un esempio, più unico che raro, di come lo spirito di un allenatore diventa quello del club stesso fissandone la storia. Il Cholismo è l'Atlético Madrid e l'Atlético Madrid è il Cholismo. Assunto da cui non si può prescindere. Punto.

Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia

Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex centrocampista italo-brasiliano di Inter e Genoa (dei Grifoni è stato anche l'allenatore) ha sottoscritto un contratto triennale.

La nostra opinione: dovrà calarsi nella parte. Come non ha esattamente fatto al Genoa, pur lanciando giovani come Kévin Agudelo e Nicolò Rovella. Bel gioco sì, ma senza cervellotici moduli come il 2-7-2...

Roma: Pau Lopez ceduto al Marsiglia

Ufficiale, il portiere spagnolo Pau Lopez passa dalla Roma all'Olympique Marsiglia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, che può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi (le 20 presenze).

La nostra opinione: operazione che apre la porta giallorossa al portoghese Rui Patricio. Indipendentemente dall'arrivo di José Mourinho, Pau Lopez è stata l'ennesima scommessa "esotica" persa tra i pali dal club capitolino. Proprio a Rui Patricio, il compito di invertire questa particolare tendenza.

Nacho prolunga col Real Madrid

La bandiera del Real Madrid Nacho Fernandez rinnova ufficialmente fino al 30 giugno 2023. Il difensore canterano, che non ha mai cambiato maglia, prosegue dunque il suo legame, indissolubile, con la Casa Blanca: "Felice e orgoglioso poter proseguire con il club della mia vita", ha dichiarato Nacho.

La nostra opinione: con l'addio di Sergio Ramos, la nuova bandiera è lui. Eroe difensivo silenzioso è attaccato, per davvero, alla maglia del Real.

Felipão Scolari torna ad allenare il Grêmio a 72 anni

Luis Felipe Scolari, a 72 anni, torna in panchina. E lo fa col Grêmio, già allenato nel 1987, tra il 1993 e il 1996 (in cui vinse Coppa di Brasile, Libertadores e Brasileirão), e tra il 2014 e il 2016. Prende in mano i Rei de Copas ultimi in classifica a 2 punti. Contratto fino a dicembre 2022.

La nostra opinione: considerato un talismano, il suo "fluido" dovrà servire a non mandare in barca la stagione. Però quanto è bello vederlo ancora, così grintoso all'opera! Passione infinita...

