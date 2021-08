1) Milan, l'alternativa a Florenzi è Dest

Secondo il sito della 'Gazzetta dello Sport', nonostante la prima scelta per la fascia destra della difesa rimanga Alessandro Florenzi , il Milan ha pronta l'alternativa: si tratta di Sergiño Dest, americano del Barcellona. Il club catalano, che ha in rosa anche Emerson, potrebbe prendere in considerazione l'idea di un prestito.

La nostra opinione. Meglio Florenzi. Più esperto, più adatto al doppio impegno, temprato dall'annata vissuta al Paris Saint-Germain e poi dalla splendida avventura - da comprimario, ma non per colpa sua - agli Europei. Dest ha in ogni caso caratteristiche simili, ama proiettarsi nella metà campo avversaria e costituirebbe comunque un ripiego di buon livello.

Dest esulta dopo un gol col Barcellona Credit Foto Getty Images

2) Il Napoli torna su Boga

Secondo 'Footmercato', il Napoli sta ancora lavorando per prendere dal Sassuolo Jeremie Boga, elemento già accostato agli azzurri in passato. L'operazione potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato, specialmente se Lorenzo Insigne dovesse rompere con la dirigenza

La nostra opinione. Boga arriva solo se parte Insigne. Il ruolo è quello. E l'amore che l'esterno campione d'Europa nutre per il Napoli è tale da far credere che, prima o poi, un accordo per scongiurare una traumatica rottura si possa trovare.

Jeremie Boga (Sassuolo) Credit Foto Getty Images

3) La Lazio torna a pensare a Torreira

Secondo il 'Corriere dello Sport', il nome di Lucas Torreira è tornato a risuonare nell'ambiente della Lazio. L'uruguaiano dell'Arsenal è un'alternativa al croato Basic, del Bordeaux, per il quale la trattativa sta andando per le lunghe. Serve però una cessione in mezzo al campo: Escalante e Cataldi sono i maggiori indiziati.

La nostra opinione. Di Torreira si parla a ogni sessione di mercato. Torino, Fiorentina, Inter, Lazio e chi più ne ha più ne metta. Eppure l'ex doriano è sempre rimasto all'Arsenal. Segno che i Gunners non sono disposti a svenderlo, nonostante non rientri nei piani di Arteta dopo il rientro dal prestito all'Atletico Madrid. Riportarlo in A non sarà semplice.

Lucas Torreira con la maglia dell'Arsenal Credit Foto Eurosport

4) Mustafi, c'è il Genoa

Svincolato dopo aver giocato metà stagione all'Arsenal e metà allo Schalke 04, Shkodran Mustafi può diventare un nuovo giocatore del Genoa. A riportarlo è 'Sky Sport'. Per Mustafi, che ha già indossato la maglia della Sampdoria, si tratterebbe di un ritorno in Serie A e a Genova.

La nostra opinione. Garanzie? Non molte. Rischi? Qualcuno in più. Miustafi è la classica scommessa dal passato brillante e dal presente difficoltoso. Ma è un profilo su cui può valere ancora la pena di puntare. Anche perché l'età è ancora dalla sua (29 anni). Si può fare.

Mustafi con lo Schalke 04 Credit Foto Getty Images

5) Il Cagliari vuole Pobega

Non solo Nainggolan : il Cagliari lavora anche per prendere in prestito dal Milan Tommaso Pobega, centrocampista che ha disputato l'ultima stagione allo Spezia. Oggi è andato in scena un incontro a Casa Milan tra le due dirigenze per parlare proprio dell'azzurrino, reduce dall'Europeo Under 21 disputato con l'Italia.

La nostra opinione. Pobega è uno dei giovani più interessanti proposti dallo scorso campionato e non ha che margini di miglioramento. Non a caso, anche l'Atalanta ha dimostrato un certo interesse nei suoi confronti. Fa bene il Cagliari a provare a farlo suo. Senza perdere d'occhio il possibile ritorno di lusso di Nainggolan.

