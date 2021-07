Roma: visite mediche per Rui Patricio

Visite mediche per Rui Patricio. Il prossimo portiere della Roma - classe 1988 - è atteso domani, martedì 13 luglio, per le visite mediche e a Trigoria per raggiungere José Mourinho e i suoi nuovi compagni. Ai Wolves, 10 milioni di euro più bonus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: ennesimo portiere dal nome esotico alla Roma. Funzionerà? A differenza dei suoi predecessori, i suoi 33 anni suggerirebbero l'esperienza necessaria a difendere i pali giallorossi. Parola dello Special One.

Euro 2020 Italia, niente festa con i tifosi. No al pullman scoperto 7 ORE FA

Rui Patricio, Portogallo, Euro 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lazio: se Luis Alberto parte, Correa potrebbe restare

Con Luis Alberto non convocato per il ritiro della Lazio e ormai sul piede di partenza (lo cerca la Juventus), in biancoceleste potrebbe essere confermato Joaquin Correa, inizialmente tra i partenti (era entrato nel mirino del PSG). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: l'impressione è che la situazione di Luis Alberto, sarà una vicenda particolarmente intricata, destinata a trascinari fino alle ultime ore di calciomercato. Una gatta da pelare non indifferente per Maurizio Sarri in ottica "amalgama" del nuovo gruppo di lavoro.

Joaquin Correa e Luis Alberto, Lazio 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Atalanta: Kovalenko verso l'Empoli

L'Atalanta si è radunata oggi a Zingonia. Tra gli elementi in uscita, il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko giunto a gennaio dallo Shakhtar Donetsk ma che, in nerazzurro, ha fin qui trovato poco spazio. Il giocatore dovrebbe finire in prestito all'Empoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: tra le gemme più preziose dello Shakhtar Donetsk, è arrivato all'Atalanta tra le promesse di Gasperini che ora lo vuole girare in prestito a un club in cui si lavora benissimo, vero, ma pur sempre neopromosso. Passo indietro per il centrocampista classe 1996, già abituato ai palcoscenici internazionali?

Viktor Kovalenko, Atalanta 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Genoa: arriva Andreanacci e Marchetti rinnova, ora c'è Sirigu?

"Lorenzo Andrenacci è un nuovo giocatore del Genoa CFC. Il portiere, scuola Milan, è nato a Fermo il 2 gennaio 1995 e arriva in rossoblù a titolo definitivo. E per la prossima stagione il Genoa potrà contare anche sulle prestazioni di Federico Marchetti, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022".

La nostra opinione: sistemate le riserve, non resta che dirimere la questione titolare. Non dovesse andare in porto la trattativa per far restare Mattia Perin, il Grifone starebbe pensando a Salvatore Sirigu, tra i partenti in casa Torino.

Damascan-Torino, è finita: svincolo e ripartenza dalla Romania

L'attaccante moldavo Vitalie Damascan chiude definitivamente la propria esperienza al Torino e, da svincolato, si accorda col club della massima divisione rumena Sepsi OSK di Sfântu Gheorghe, la città della Transilvania e della minoranza ungherese in Romania. Contratto biennale con opzione per la terza stagione.

La nostra opinione: otto gol nei due prestiti in Eredivisie (6 al Fortuna Sittard, più 1 nella coppa olandese, nella stagione 2019.2020, interrotta ad Aprile) e 2 nell'ultima all'RKC Waalwijk. L'attaccante moldavo ex Sheriff Tiraspol non ha rispettato quelle che erano le aspettative nei suoi confronti. Lo svincolo dai granata e il trasferimento nel campionato rumeno sanno di bocciatura.

Chiellini: "Il futuro può aspettare"; De Paul all'Atletico

Euro 2020 Mourinho: "Troppo peso per Saka. Dov'erano Sterling e Shaw?" 8 ORE FA