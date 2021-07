Secondo il 'Daily Mail', c'è una nuova pretendente per Kalidou Koulibaly: l'Everton di Rafa Benitez, appena nominato nuovo manager del club . I Toffees sarebbero disposti a spendere dai 35 ai 40 milioni di euro per arrivare al centrale senegalese; il Napoli, invece, ne vuole 60.

Bonucci: "Il calciomercato non disturba questa Nazionale"

Dopo il trionfo in Europa League, Carlos Bacca cambia squadra: l'ex attaccante del Milan lascia il Villarreal e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Granada. Ad annunciare il suo arrivo è stato lo stesso club andaluso.

Sorpresa nelle Baleari: Daniel Sturridge si allena con il Maiorca, club neopromosso in Liga. L'ex attaccante del Liverpool prenderà parte al ritiro precampionato della squadra con la possibilità di essere messo sotto contratto. Ad annunciarlo è stato proprio il Maiorca con un comunicato ufficiale.

Un altro pezzo di Serie A all'Adana Demirspor: il club neopromosso nella massima serie turca, dopo aver messo sotto contratto Mario Balotelli nei giorni scorsi , ha annunciato anche l'ingaggio Lucas Castro, ex tra le altre di Cagliari e SPAL, in arrivo dal Karagümrükspor. Contratto di una stagione, più opzione per una seconda.