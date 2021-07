Roma: Kluivert verso il Nizza

Sky Sport. Rientrato dal prestito all'RB Lipsia, in Bundesliga , l'attaccante esterno olandese Justin Kluivert non sembra proprio rientrare nei piani di José Mourinho alla Roma . La prossima destinazione dovrebbe essere il Nizza del nuovo tecnico Christophe Galtier (neocampione di Francia col Lilla), in Ligue 1. Lo riporta

La nostra opinione: Galtier ha intenzione di rivivere una nuova favola dopo quella vissuta al Lilla. Per Kluivert, classe 1999 in scadenza con la Roma nel 2023, una buona occasione per rimettersi in luce sugli standard a cui aveva palesato fino a un paio di anni fa. Anche perché, non è che a Lipsia sia andata benissimo con appena 4 gol in 27 presenze complessive.

Il Sassuolo sogna il colpaccio Grujic

Il Sassuolo sta trattando col Liverpool per il centrocampista classe 1996 Marko Grujic, nell'ultimo anno in prestito al Porto e appena rientrato a disposizione di Jürgen Klopp. Prima dell'esperienza nel club lusitano, Grujic ha maturato altre esperienze in prestito (sempre dai Reds) con le maglie di Cardiff City ed Hertha Berlino. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: altra operazione, in stile Maxime Lopez, in grado di incrementare ulteriormente il valore della rosa neroverde, che si assicurerebbe un'altra pedina dal profilo internazionale in linea mediana. Quantità e qualità per il classe 1996 di Belgrado.

Fiorentina e il nome nuovo: piace il terzino sinistro Piton

Secondo La Nazione, ci sarebbe un nuovo nome in casa Fiorentina per la fascia sinistra di difesa: si tratta di Lucas Piton, terzino mancino ventenne del Corinthians. La quotazione del brasiliano (in scadenza nel 2022) è di circa 5 milioni.

La nostra opinione: classe 2000, tra i prospetti più interessanti della Timão. La Fiorentina metterebbe a segno un'aoperazione che assomiglia molto a quella del difensore argentino Lucas Martinez Quarta che - dal River Plate - ben si è adattato nel nostro campionato.

Juventus, Félix Correia andrà a giocare: Sassuolo o Pisa?

La dirigenza della Juventus ha concordato con l'entorurage di Félix Correia, talentuoso attaccante esterno dell'Under 23 di Serie C (scuola Mancheter City), sulla cessione a titolo temporaneo del giocatore. Due le potenziali piste: l'inserimento nella trattativa Manuel Locatelli col Sassuolo, oppure il prestito a Pisa del neo ds Claudio Chiellini (fratelli di Giorgio), in Serie B.

La nostra opinione: assist e dribbling a profusione, più 7 reti nell'ultimo campionato di Serie C girone A. A nostro avviso Félix Correia avrebbe i numeri per bypassare il campionato caadetto e misurarsi subito in A.

Udinese, ufficiale: ecco Udogie dall'Hellas Verona

"Un nuovo, grande talento arriva in casa bianconera. Destiny Udogie è ufficialmente un giocatore dell’Udinese. Il giovane classe 2002 arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona. Talento cristallino da anni annoverato tra i migliori del panorama calcistico giovanile italiano, Udogie è un giocatore estremamente versatile e forte fisicamente che può agire da esterno sinistro di difesa e centrocampo ma anche da mezzala difensiva. E’ nato a Verona il 28 novembre 2002 formandosi nel settore giovanile dell’Hellas con cui ha collezionato 7 presenze in prima squadra tra campionato e Coppa Italia con il debutto avvenuto nel match di Serie A pareggiato l’otto novembre 2020 dal Verona a San Siro contro il Milan. Da anni Destiny è un punto fermo delle nazionali giovanili italiane vestendo la maglia azzurra in due occasioni con l’under 16 e in quindici quella dell’Under 17 con cui ha realizzato due reti, una all’Europeo di categoria del 2019, decisiva nella semifinale vinta per 2-1 dall’Italia contro la Francia, l’altra al Mondiale Under 17 dello stesso anno, ancora decisiva, nella gara della fase a gironi vinta per 2-1 contro il Messico. Vanta anche 4 presenze nella nazionale under 19 ed una con l'Under 20. Da parte del Club il più caloroso benvenuto a Destiny".

La nostra opinione: difensore di grande talento, tra le innumerevoli scoperte di Ivan Juric. La sensazione è che l'era Di Francesco, in casa scaligera, stia dissipando tutto il lavoro del tecnico croato - oggi al Torino - come un gomitolo disfatto.

