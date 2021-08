Roma, Xhaka addio: rinnoverà con l'Arsenal fino al 2025

Sky Sports UK, infatti, i Era stato il tormentone della prima parte di questo calciomercato estivo: Granit Xhaka alla Roma. Sembrava tutto organizzato e, invece, dopo il raffreddamento della trattativa, si è arrivati - secondo i media inglesi - a un passo del rinnovo del centrocampista della nazionale svizzera con l'Arsenal. Secondo, infatti, i Gunners starebbero per esercitare la clausola di rinnovo di un'ulteriore stagione del contratto, attualmente in cadenza al 30 giugno 2024.

La nostra opinione: trattativa in cui la Roma, a nostro avviso, non ha creduto fino in fondo. Grande obiettivo - il primo, su tutti - di José Mourinho, disatteso dalla dirigenza giallorossa.

Courtois rinnova col Real Madrid fino al 2026

Il Real Madrid blinda il proprio portiere Thibaut Courtois. Questa mattina, l'estremo difensore belga classe 1992 - al "Bernabeu" dal 2018 - ha firmato coi Blancos un prolungamento fino al 2026.

La nostra opinione: in assenza di colpi di mercato, con la disponibilità economica che - anche per le "big" della Liga - non è più quella di un tempo, giusto quantomeno mettere in sicurezza le stelle della rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti.

Fiorentina: Kouamé verso l'Anderlecht

Secondo Sky Sport, il futuro di Christian Kouamé potrebbe essere in Belgio. L'attaccante ivoriano, che non ha mai convinto con la maglia della Fiorentina, sarebbe a un passo del trasferirsi all'Anderlecht, che ha intensificato i contatti col club viola.

La nostra opinione: 43 presenze e 3 gol tra Serie A e Coppa Italia. AL di là delle condizioni fisiche non sempre blillanti, l'operazione chiusa a gennaio 2020 col Genoa, si è rivelata un autentico flop.

Christian Kouamé - Fiorentina-Inter - Coppa Italia 2020-2021 Credit Foto Imago

Sampdoria: La Gumina si accasa in B, al Como

Importante trattativa in casa Como. La formazione neopromossa in Serie B, infatti, starebbe per chiudere l'affare con la Sampdoria per il prestito dell'attaccante Antonino La Gumina. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: l'ex Empoli, classe 1996, è il classico centravanti con necessità prioritaria di giocare, giocare e ancora giocare. Punta "di campo", "animale d'area", patisce eccessivamente la panchina. In cadetteria può rinascere.

Antonino La Gumina, Sampdoria 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ufficiale, Skrtel torna a casa: è dello Spartak Trnava

Ha legato il suo nome al Liverpool, in cui ha disputato 8 stagioni dal 2018-2016. Dopo' l'esperienza in Turchia col Fenerbahçe, nell'estate 2019 è stato qualche settimane un giocatore dell'Atalanta, rescindendo immediatamente non trovandosi con le idee di mister Gasperini. Ora, dopo la fine del contratto con l'Istanbul Basaksehir, il centrale difensivo slovacco classe 1984 Martin Skrtel torna in patria accasandosi ufficialmente allo Spartak Trnava.

La nostra opinone: la sveglia impostata sulle 20:04, come 2004, anno in cui ha lasciato il suo Paese per trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo. Ora, come in una macchina del tempo, Skrtel ritorna alle origini, vestendo però una maglia inedita, dal momento che i russi - all'epoca - lo prelevarono dal Trencin. Non disputerà, tuttavia, la Conference League, dal momento che i rossoneri sono stati recentemente eliminati dall'Hapoel Tel Aveiv nel turno preliminare.

