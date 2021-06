BUFFON, LE CIFRE DEL NUOVO CONTRATTO CON IL PARMA

Tutto fatto tra il portiere azzurro ed il Parma , con Buffon che percepirà 1.2 milioni di euro netti a stagione per due anni. Per il portiere italiano, che torna dunque nella squadra che lo ha lanciato, previsto anche un bonus promozione di circa mezzo milione di euro.

- La nostra opinione: Soluzione che fa felici entrambi, con il Parma che trova un uomo copertina dopo un'annata disastrosa e Buffon che avrà la possibilità di calarsi nell'ennesima sfida della sua carriera.

Calciomercato 2020-2021 Il Chelsea piomba su Hakimi: offerti 60 milioni più Alonso 14 MINUTI FA

Buffon Juventus Napoli Credit Foto Getty Images

LAZIO, SPUNTA L'IDEA FELIPE ANDERSON SULLA FASCIA

Con Jovetic che non convince e Lorenzo Insigne che appare irraggiungibile, i dirigenti biancocelesti starebbero valutando il profilo del brasiliano come possibile rinforzo per il reparto offensivo dei biancocelesti.

- La nostra opinione: Anderson ha 28 anni e conosce già l'ambiente. Come arma da giocare a gara in corso potrebbe risultare una buona operazione per la Lazio. Non vale tuttavia Insigne, nè appare come un possibile titolare di alto livello.

JUVE-RAMSEY, AVVENTURA AL CAPOLINEA

Aaron Ramsey Credit Foto Getty Images

Dopo due stagioni in bianconero il gallese sarebbe sempre più vicino a dare l'addio a Torino, con numerosissime formazioni di Premier League che sarebbero interessate ad acquistarlo. Su tutte, forte l'interesse dell'Arsenal, suo ex-club.

- La nostra opinione: Il gallese non ha mai trovato il giusto feeling con la piazza torinese e, all'età di 30 anni, fa bene a cercare dunque di ritornare nel club nel quale è riuscito ad esprimersi a più alto livello.

MARSIGLIA SU SIMEONE, IL CAGLIARI CI PENSA

Secondo TMW, l'Olympique Marsiglia, a prescindere dal futuro di Milik, sarebbe interessata al cartellino del figlio d'arte Giovanni Simeone. Il Cagliari chiede 15 milioni di euro al momento, con i francesi che ne hanno offerti 12.

- La nostra opinione: Dopo un'annata tra alti e bassi i sardi potrebbero anche lasciar andare l'argentino e pensare di utiizzare il denaro del suo cartellino per rinforzare altri ruoli, con carenze più evidenti.

Giovanni Simeone - SPAL-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

VAN DE BEEK VICINO AL BARCELLONA

Dopo aver fallito l'assalto a Wijnaldum, i blaugrana, guidati da Koeman, avrebbero messo gli occhi sull'olandese ex-Ajax. Il trequartista non sarebbe contento allo United e accetterebbe di buon grado di cambiare aria.

- La nostra opinione: Operazione difficile, perchè il Manchester ha speso molto per acquistarlo dall'Ajax (44 milioni) e non vorrebbe fare minusvalenze. Il Barca, dal canto suo, qualora dovesse sborsare più di 30 milioni, virerebbe probabilmente su altri obiettivi.

Buffon, addio Juve: una storia d'amore lunga 20 anni

Calciomercato 2020-2021 Pellegrini tentato da Fonseca; Napoli, arriva Emerson 3 ORE FA