Milan-Florenzi: è fatta!

Gazzetta dello Sport, è ormai in dirittura d'arrivo Secondo la, è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà al Milan Alessandro Florenzi dalla Roma . Al club giallorosso , un milione per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Per vestire il rossonero e raggiungere il nuovo mister Stefano Pioli, Florenzi ha rinunciato a circa 400mila euro di stipendio del mese di agosto alla Roma.

La nostra opinione: matrimonio che ha tutte le carte in regole per funzionare alla grande. Con l'ulteriore stimolo, per Florenzi, di dimostrare anche in Italia, in faccia alla Roma di essersi sbagliata sul suo conto.

Alessandro Florenzi, Euro 2020, dopo la vittoria del trofeo

Napoli: ufficiale Juan Jesus

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023. Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre dove ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2010-11 vincendo la Coppa Libertadores. L'anno successivo arriva in Italia acquistato dall'Inter. In nerazzurro gioca 5 stagioni collezionando 110 presenze in campionato. Poi il passaggio alla Roma nel 2016 dove incontra come tecnico Luciano Spalletti. In giallorosso conta oltre 70 presenze fino alla scorsa stagione. In Nazionale, Juan Jesus ha vinto il campionato Mondiale Under 20 con il Brasile nel 2011".

La nostra opinione: una via di mezzo tra un'operazione di contorno e una decisiva nello scacchiere di Luciano Spalletti, che ben conosce il giocatore. Il quale, un passo indietro rispetto a Koulibaly e Manolas, può portare ulteriore esperienza nella retroguardia partenopea.

Ødegaard sarà tutto dell'Arsenal

Accordo praticamente raggiunto tra Real Madrid e Arsenal per il trasferimento ai Gunners a titolo definitivo di Martin Ødegaard. Il fantasista norvegese verrà acquistato dai londinesi (in cui era giunto in prestito lo scorso gennaio) per 40 milioni di euro. Contratto quinquennale. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: meglio, per Ødegaard, restare all'Arsenal, in cui ha maturato - sin da subito - un certo feeling. La dimensione dei Gunners garantisce più "ossigeno" nell'esprimersi, per un ex baby prodigio come lui, rispetto al Real Madrid.

Brescia, un colpaccio dietro l'altro: ufficiali Palacio e Léris

"Brescia Calcio comunica il tesseramento di Rodrigo Palacio. L'attaccante argentino nelle ultime quattro annate ha vestito la maglia del Bologna realizzando 20 gol in 127 presenze non scendendo mai sotto i 28 gettoni stagionali. Nella sua lunga e luminosa carriera tra Inter, Genoa e Boca Juniors, può vantare nel curriculum tre campionati argentini, una Coppa Sudamericana, una Copa Libertadores e tre Recopa Sudamericane. Con la maglia dell'Argentina ha disputato la finale dei Mondiali nel 2014 in Brasile".

"Brescia Calcio comunica il tesseramento a titolo temporaneo di Mehdi Léris. Il centrocampista classe 1998 nella passata stagione ha vestito la maglia della Sampdoria. Il 23enne francese, di origini algerine, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Club blucerchiato".

La nostra opinione: una doppia dichiarazione d'intenti per la caccia alla Serie A diretta. Il club timonato da Filippo Inzaghi non potrà certo nascondersi...

Ucraina: Petrakov nuovo ct (ad interim) per sostituire Shevchenko

E' il 64enne Oleksandr Petrakov il nuovo ct ad interim della nazionale ucraina. Subentra ad Andriy Shevchenko, che ha portato la nazionale di Kiev ai quarti di finale di Euro 2020 e il cui contratto è scaduto a inizio agosto. Dopo 5 anni, quindi, nuova guida tecnica, ad interim perché, al momento, il compito di Petrakov (proveniente dalle nazionali ucraine "under", con cui ha vinto un Mondiale U20) portare la nazionale ai Mondiali del Qatar.

La nostra opinione: sarà difficile fare meglio rispetto al tandem Sheva-Tassotti. Ma se c'è un commissario tecnico in grado di farlo, è proprio Petrakov che, contro ogni pronostico, è salito sul tetto del mondo con la sua Under 20-

