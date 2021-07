Bale: ritorno al Real Madrid, poi la MLS

As". Il Tottenham non ha riscattato Gareth Bale dal Real Madrid . Opzione piuttosto prevedibile vista la pessima parentesi di ritorno del gallese con gli Spurs. Così, la decisione: restare al Real Madrid fino alla scadenza del contratto, prevista il 30 giugno 2022. Dopodiché, l'idea di andare a giocare in MLS, negli Stati Uniti d'America. Lo riporta "".

La nostra opinione: piuttosto incolore anche il percorso col suo Galles a Euro 2020, a dire il vero, tra un rigore sbagliato e la solita indolenza in campo. La sensazione, fortissima, è che Bale sia "pronto" a campionati extraeuropei già da subito e non tra un anno...

Calciomercato 2020-2021 Roma, Totti ritorna? Pinto gela tutti: "La sua voglia non è la mia" 6 ORE FA

Gareth Bale Credit Foto Getty Images

Giovinco: dopo la fumata nera col Venezia, ora interessa allo Spezia

Il Tottenham non ha riscattato Gareth Bale dal Real Madrid. Opzione piuttosto prevedibile vista la pessima parentesi di ritorno del gallese con gli Spurs. Così, la decisione: restare alla Casa Blanca fino alla scadenza del contratto, prevista il 30 giugno 2022. Dopodiché, l'idea di andare a giocare in MLS, negli Stati Uniti d'America.

La nostra opinione: allo Spezia le disponibilità economiche non mancano. Non mancavano già sotto la presidenza Volpi, a dire il vero. La classe di Giovinco, tra i giovani allenati da Thiago Motta, può dare vita a una miscela esplosiva.

Sebastian Giovinco Credit Foto Getty Images

Genoa: ufficiale Sabelli, svincolato

Stefano Sabelli è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblu. Il terzino destro 28enne era svincolato dal Brescia e gli ultimi sei mesi li aveva trascorsi all'Empoli. Da giorni si stava allenando agli ordini di mister Ballardini.

La nostra opinione: Sabelli laterale difensivo di sicuro affidamento, specie se ben indottrinato da un tecnico con le idee chiare come Ballardini. Operazione dal "segno più".

Empoli: ecco il terzino destro sloveno Stojanovic dalla Dinamo Zagabria

"Petar Stojanovic è un nuovo giocatore azzurro. Difensore sloveno classe 1995, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Dinamo Zagabria".

La nostra opinione: ennesimo gioiello della Dinamo Zagabria, pronto a palesarsi anche in Italia, L'età è già quella del giocatore in fase di maturazione, che pretende la titolarità, forte anche del suo posto occupato nella nazionale slovena. Non è uno di quei terzini "prolifici", ma garantisce continuità di rendimento. I fantallenatori inizino a preparare i loro taccuini.

Benevento: Dabo ceduto al Rizespor, in Turchia

"Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Çaykur Rizespor i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista burkinabè, saluta il Sannio dopo una stagione in Serie A con la maglia giallorossa. Grazie Bryan e in bocca al lupo per il futuro".

La nostra opinione: Male con la Fiorentina, malissimo con la SPAL, ancora peggio col Benevento. Qualche comparsata in viola e due retrocessione, finendo spesso per perdere la titolarità in campo. Questo, il bilancio del classe 1992 ex Saint-Etienne. Cambiare decisamente aria non può che fargli bene.

Come cambia il Milan con Olivier Giroud

Calciomercato 2020-2021 Atalanta, Percassi: "Gollini verso il Tottenham. Koopmeiners? Vediamo" 8 ORE FA