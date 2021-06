Juventus, caccia alla quarta punta: piace Petagna

La Juventus è a caccia della quarta punta, indipendentemente che Cristiano Ronaldo resti oppure no. A questo proposito, mister Massimiliano Allegri avrebbe manifestato il suo particolare apprezzamento per Andrea Petagna, già abituato a un ruolo da comprimario al Napoli. L'identikit dev'essere proprio quello della punta di buon livello e che accetti ogni decisione dell'allenatore. Napoli che, però, almeno per ora, non sembra particolarmente interessato a cedere l'ex SPAL. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: come quarta punta, da sottolineare "quarta", Petagna alla Juventus può risultare un'ottima soluzione, di qualità. Un ariete in grado di fare sportellate negli ultimi venti minuti, nelle partite "sporche" e difficili da sbloccare. Ora, la palla passa a Luciano Spalletti.

Petagna - Napoli

Milan, tentativo per Yaremchuk

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe sondando piste alternative a Olivier Giroud, in attacco; piace, in questo senso, l'attaccante della nazionale ucraina Roman Yaremcuk. I rossoneri avrebbero proposto al Gent un prestito con diritto di riscatto, opzione che al club belga - che chiede 25 milioni - non piace particolarmente.

La nostra opinione: a nostro avviso, non la soluzione più economica, ma certamente la più coerente nel "progetto Milan". Più dell'opzione Giroud, attaccante ancora in auge ma non dalle lontanissime prospettive. Miranchuk ha fatto bene agli Europei e sarebbe sicuramente interessante vederlo all'opera in Italia.

Lazio: Correa "chiave" per arrivare a Torreira

Joaquin Correa appetito in Premier dall'Arsenal e dal Tottenham di Paratici. A comunicarlo, la BBC, che però sottolinea anche come la destinazione più probabile del "Tucu" potrebbe essere proprio quella dei Gunners, utilizzato come "moneta di scambio" per arrivare al centrocampista Lucas Torreira, grande obiettivo di Maurizio Sarri.

La nostra opinione: la qualità di Correa è indiscutibile. La sensazione che, ormai, faccia parte di un progetto tecnico-tattico completamente diverso da quello di Sarri, è decisamente Forte. Giusto utilizzarlo come "costosa" pedina di scambio in sede di mercato.

L'esultanza di Joaquin Correa - Lazio-Genoa Serie A 2020-21

Atalanta: obiettivo Tomiyasu (e non solo)

Nella ricerca accurata di un rinforzo per la retroguardia, l'Atalanta sarebbe piombata sul giapponese del Bologna Takehiro Tomiyasu. La Dea ha proposto 15 milioni più 3 di bonus: il club felsineo ci pensa. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: non solo Tomiyasu, Dea alle grandi manovre in questi giorni di mercato. Piace il portiere David Ospina del Napoli, nel caso in cui Pierluigi Gollini dovesse salutare. Infine, in attacco Gasperini avrebbe chiesto Rodrigo Palacio (a parametro zero) come punta di completamento della rosa nerazzurra. Ne vedremo delle belle.

Bologna-Benevento, Serie A 2020-2021: da sinistra Gianluca Caprari (Benevento) e Takehiro Tomiyasu (Bologna)

Sampdoria: Giampaolo in vantaggio su D'Aversa

Sampdoria ancora con la patata bollente della panchina da assegnare. Nel tam tam tra Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa, sarebbe in deciso vantaggio il primo, che quindi farebbe gradito ritorno tra i colori blucerchiati. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: blucerchiati ancora senza panchinam e il tempo per costruire una campagna acquisti senza affanni, comincia a stringere. Occorre prendere una decisione subito.

Marco Giampaolo, Torino 2020-2021

