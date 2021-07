Milan: Theo Hernandez vuole l'aumento

Marca, Theo Hernandez avrebbe chiesto al Secondo il quotidiano spagnolo, Theo Hernandez avrebbe chiesto al Milan un adeguamento del contratto. Il laterale sinistro guadagna 1,5 milioni e, dopo due anni in rossonero, vuole percepire come i giocatori più pagati in rosa

La nostra opinione: dopo Donnarumma, Çalhanoglu (seppur col fallimento delle due operazioni) e Kessié (che tergiversa), Theo Hernandez, giustamente, chiede di essere "parificato" ai migliori elementi della rosa rossonera, quale effettivamente è.

Inter: Pinamonti verso una nuova partenza

Oltre ad Antonio Conte, l'attaccante Andrea Pinamonti non convince neanche Simone Inzaghi. L'Inter e il giocatore classe 1999 stanno valutando le offerte: secondo il Corriere dello Sport, oltre a quella dell'estero, starebbe avanzando l'opzione Empoli.

La nostra opinione: a nostro avviso, una possibilità all'Inter la meriterebbe tutta. Poi si può anche tornare a discutere, ma la panchina o il continuo peregrinare in prestito in squadre medio-piccole, sono fattori che rischiano veramente di "bruciarlo".

Udinese: il Galatasary vuole Stryger Larsen

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Galatasaray starebbe puntando forte sull'esterno danese dell'Udinese Jens Styger Larsen. Il club turco propone 4 milioni, ma la famiglia Pozzo vorrebbe alzare la posta.

La nostra opinione: ala tutto campo di cui l'Udinese farebbe bene non privarsi. Specie a quelle cifre, realativamente basse.

Verona: si lavora per il ritorno di Ilic dal City

Il Verona lavora per riportare all'Hellas Ivan Ilic dal Manchester City. Per il centrocampista serbo classe 2001, si lavora sempre sulla formula del prestito. Su di lui anche il Torino, con mister Ivan Juric che l'ha lanciato in Serie A. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: duttile, eclettico... A centrocampo ha già dimostrato di saper fare tutto. Giocatore che può stupire anche nell'idea di calcio di Di Francesco, decisamente diversa da quella di Juric.

Arsenal: il talento di casa Smith Rowe rinnova e si prende "la 10"

Il talento di casa, classe 2000, Emile Smith Rowe rinnova con l'Arsenal fino al 2026. Il trequartista, cullato nel vivaio dei Gunners e con 2 reti in 20 presenze in Premier League, indosserà la maglia numero 10.

La nostra opinione: un po' di esperienza e Smith Row può diventare tra i talenti più preziosi e cristallini del calcio inglese, ancora scottato dalla sconfitta contro l'Italia a Euro 2020.

