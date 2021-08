Empoli: Pinamonti ha detto "Sì"

Tuttomercatoweb. Nuovo rinforzo in attacco per l'Empoli . Dall'Inter arriverà in prestito secco Andrea Pinamonti, che dopo qualche giorno di attesa, si è convinto del progetto tecnico-tattico di mister Aurelio Andreazzoli . Ufficialità a breve. Lo riporta

La nostra opinione: là davanti, insieme a Patrick Cutrone, nel club toscano, ricostituirebbe una soluzione in voga, fino a poco tempo fa, nella nazionale italiana under 21. Una doppia operazione da applausi. Specie per una neopromossa. Che, al di là del difficile impegno contro la Lazio, potrà dire la sua in questa Serie A 2021-2022.

Lugano-Inter, amichevole luglio 2021, Andrea Pinamonti (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Venezia: ufficiale la punta Thomas Henry

"Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Oud-Heverlee Leuven il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1994 Thomas Henry. L'attaccante francese, che in carriera ha disputato 174 partite totalizzando 67 gol e 15 assist, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2024. Henry, dopo aver vestito in carriera le maglie di AS Beauvais Oise, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Nantes, FC Chambly e Union Tubize-Braine, nel corso della stagione 2018/19 passa ai belgi dell' Oud-Heverlee Leuven, con cui totalizza 45 gol e 12 assist in 79 partite. Nella corrente stagione sportiva, prima di passare al Venezia FC, Henry ha realizzato 3 gol in 4 partite nella Jupiler Pro League. Benvenuto Thomas!".

La nostra opinoine: bomber francese indiscusso del massimo campionato belga. Cognome e iniziali che ricordano quelli di un fuoriclasse... Al Venezia, può essere una delle rivelazioni di questa Serie A e del fantacalcio: chi sa segnare veramente, lo sa fare un po' ovunque.

24 agosto 2021: Thomas Henry, neoacquisto del Venezia dal Leuven Credit Foto From Official Website

Sampdoria: Murillo verso il ritorno al Celta

Secondo Sportmediaset, il centrale difensivo Jeison Murillo, sarebbe a un passo dal tornare al Celta Vigo, squadra in cui è finito in prestito nell'ultimo anno e mezzo. Ora, i galiziani vorrebbero fortemente riportarlo al "Balaidos" a titolo definitivo. La Sampdoria ci sta seriamente pensando, anche perché il colombiano non rientra più nei piani tecnici blucerchiati.

La nostra opinione: al Celta Vigo si è trovato molto bene e la cosa è stata reciproca. Certo, una Sampdoria così povera di contenuti in sede di calciomercato, a nostro avviso, no compie la scelta migliore lasciandolo partire così, ad occhi chiusi...

Sampdoria-Alessandria, Coppa Italia 2021-2022: Jeison Murillo (Sampdoria) (Getty Image) Credit Foto Getty Images

Bologna: Denswil ufficiale al Trabzonspor

Rientrato dal prestito al Club Bruges, il difensore olandese 28enne Stefano Denswil non rientrava nei piani di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Tutto fatto, allora, per il prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni al Trabzonspor, in Turchia, che lo ha ufficializzato nel pomeriggio.

La nostra opinione: giocatore battezzato "non altezza" da Sinisa Mihajlovic già lo scorso gennaio. Andrà a rimpolpare la truppa di ex giocatori della nostra Serie A nel club di Trebisonda, avversario della Roma in Conference League.

Verona: Di Carmine alla Cremonese a titolo definitivo

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine. L’accordo ha validità biennale. Nato a Firenze il 29 settembre 1988, Di Carmine è un attaccante cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Con la maglia viola ha esordito in serie A il 25 ottobre 2006 nella gara vinta con il Torino. Nel corso della carriera ha giocato anche con Queens Park Rangers, Gallipoli, Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Perugia, Virtus Entella, Crotone e Hellas Verona. In Serie A ha disputato 47 partite con all’attivo 8 reti, mentre in Serie B è sceso in campo 279 volte andando in gol 71 volte".

La nostra opinione: 36' nella gara contro il Sassuolo. In Serie B può rivelarsi un bomber letale, specie in mezzo ai tanti giovani sbarazzini di mister Fabio Pecchia. Che colpo per i grigiorossi!

