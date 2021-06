Juventus, Allegri punta su Dybala: si va verso il prolungamento

Corriere dello Sport. A margine della situazione riguardante Cristiano Ronaldo , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare molto su Paulo Dybala. Tra due settimane, il ritorno in Italia dopo le vacanze: a quel punto, il faccia a faccia per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza al 2022. Lo riporta il

La nostra opinione: ennesima mossa che induce a pensare che l'immediato futuro di Cristiano Rinaldo sia lontano dalla Juventus.

Liga Real Madrid, Florentino; "Zidane e Ramos come figli, torneranno" 6 ORE FA

Paulo Dybala, Juventus 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Renato Sanches-Liverpool: ritorno di fiamma

Tuttomercatoweb. Renato Sanches è decisamente rinato al Lille, portando il club di mister Galtier a vincere la Ligue 1. Il suo talento, apparentemente spentosi al Bayern Monaco , sembra proprio essere riesploso. Così come l'interesse nei suoi confronti del Liverpool, ammirato anche dalle ottime prestazioni agli Europei con la maglia del Portogallo: Renato Sanches potrebbe risultare l'erede naturale di Georginio Wijnaldum, trasferitosi a parametro zero al PSG. Il lusitano 23enne è legato al Lille per altre due stagioni e il corso dell'operazione si aggira sui 40 milioni. Lo riporta

La nostra opinione: concordiamo sul fatto che sarebbe il prosecutore naturale "dell'opera" di Wijnaldum al Liverpool. Che, è bene ricordarlo, avrebbe tutti i mezzi finanziari per portare a termine una trattativa simile.

Robin Gosens e Renato Sanches - Portogallo-Germania Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Fiorentina: 12 milioni dal Marsiglia per Lirola

L'Olympique Marsiglia ha presentato un'offerta di 12 milioni per trattenere al Velodrome il terzino Pol Lirola, di proprietà della Fiorentina. Il club viola, però, fa mura perché vorrebbe tornare a puntare sul laterale ex Sassuolo. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: Gattuso avrebbe voluto valutare Lirola. Ora, con la panchina vagante, il Marsiglia potrebbe recuperare qualche chance.

Pol Lirola Credit Foto Getty Images

Serie B, Lecce: Tachtsidis verso il Brescia

Il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis verso un nuovo anno in Serie B. Non con la maglia del Lecce, però, con cui il greco è in scadenza di contratto. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe a un passo dal Brescia di mister Filippo Inzaghi.

La nostra opinione: giocatore che, in cadetteria, inutile dirlo, fa tutta la differenza del mondo. Il Brescia di Filippo Inzaghi allestirà uno squadrone per dominare il campionato di Serie B esattamente come fece il Benevento due anni fa. Riuscirà nell'impresa, anche in considerazione della voglia matta di riscatto del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani?

Panagiotis Tachtsidis, Lecce (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Serie B, Crotone: il post Cordaz si chiama Saro

Nel giorno dell'ufficializzazione di Alex Cordaz all'Inter, il Crotone ha chiuso la trattativa per il nuovo portiere. Si passerà da un veterano a un giovanissimo, il classe 2000 Gianluca Saro, prelevato dalla Pro Vercelli (da cui arriva anche il tecnico Francesco Modesto e il nuovo preparatore dei portieri Antonello Degiorgi), riconosciuto tra i migliori portieri della Serie C 2020-2021. Contratto fino al 2025.

La nostra opinione: Pro Vercelli e Crotone hanno già "collaborato" sul mercato nella stagione appena andata in archiovo. Quella di Saro è un'operazione davvero importante: portiere che farà parlare di sé per le sue grandi doti plastiche ed esplosività tra i pali. Merita il palcoscenico della cadetteria. E, un futuro, chissà...

Gianluca Saro, Pro Vercelli 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter, la Roma offre Florenzi; City: 116 milioni per Grealish!

Calciomercato 2020-2021 Juventus prigioniera di Ronaldo. Inter: piace Lazzari 15 ORE FA