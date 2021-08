Pobega è del Torino, ufficiale l'accordo con il Milan

Il Toro completa l'operazione per il centrocampista rossonero , che giunge in prestito secco, senza alcun tipo di riscatto. Dopo la buona stagione con lo Spezia, il centrocampista si giocherà ora una maglia da titolare nel centrocampo granata.

La nostra opinione: come ribadito da Juric in una fiammante conferenza stampa, l'operazione del Torino non può soddisfare al 100% tecnico e tifosi. Se Pobega è infatti un ottimo prospetto per i granata, la scelta di acquistarlo in prestito senza diritto di riscatto gioca esclusivamente a favore del Milan, che potrà usufruire negli anni a venire del lavoro di perfezionamento che Juric attuerà sul giocatore.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Tommaso Pobega Credit Foto Imago

Casemiro, ecco il rinnovo, contratto fino al 2025

Rinnovo per altre tre stagioni per il centrocampista centrale verdeoro, che lega dunque il suo nome al club di Madrid a poche ore di distanza dal rinnovo dell'uruguaiano Federico Valverde..

La nostra opinione: ottima operazione del Real, che blinda colui che dovrà far da chioccia ai vari Ceballos, Valverde ed Odegaard una volta che due totem come Kroos e Modric non ci saranno più. Il brasiliano, del resto, resta uno dei top player mondiali nel suo ruolo e perderlo a zero sarebbe stato davvero deleterio per i madrileni.

Caicedo, ufficiale il suo addio alla Lazio. Volerà al Genoa

Felipe Caicedo, Lazio 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lo storico dodicesimo uomo biancoceleste, dopo anni di grande sacrificio e gol pesantissimi con la maglia della Lazio, si separa dunque dal club della Capitale per volare in Liguria, in una compagine che di certo potrà garantirgli un minutaggio più elevato.

La nostra opinione: operazione che rende felici ambo le parti. La Lazio, con Muriqi in rosa, si separa di un giocatore dall'ingaggio elevato, evidentemente legato al precedente allenatore, che avrebbe trovato chiaramente poco spazio nelle rotazioni. Per Caicedo si apre invece una nuova avventura, in una squadra nella quale potrebbe essere finalmente protagonista.

Odriozola sbarca a Firenze, contratto di un anno

Il terzino spagnolo Odriozola è ufficialmente sbarcato a Firenze, con un volo proveniente da Madrid. Per lui, che giunge in prestito secco senza diritto di riscatto, un contratto fino a giugno 2022.

La nostra opinione: buon colpo della Fiorentina, che si assicura un prospetto interessante sulla destra. Seppur giunto senza diritto di riscatto, l'iberico potrà essere valorizzato da Italiano, che potrebbe farne la sua nuova freccia sull'out di destra.

Sissoko, niente Fenerbahce. Va al Watford

Moussa Sissoko Credit Foto Getty Images

Dopo numerose voci di mercato che lo volevano in Turchia nella prossima stagione, il centrocampista francese del Tottenham ha ufficializzato che non giocherà con il Fenerbahce la prossima stagione. Il Watford ha infatti superato la concorrenza del club turco.

La nostra opinione: un altro anno in Premier per un centrocampista che vuole provare a convincere il ct Deschamps, suo grande estimatore, a portarselo in Qatar per i prossimi Mondiali. Scelta condivisibile e comprensibile.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55