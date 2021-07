Inter, Brozovic verso il rinnovo

Ottimismo in casa Inter per il prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic. Il mediano della nazionale croata è legato, fin qui, ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2022.

La nostra opinione: la prossima settimana, Brozovic rientrerà dalle ferie. Continuare insieme è obiettivo comune. Simone Inzaghi ha infatti mostrato tutta la sua approvazione per trattenere il perno centrale del centrocampo nerazzurro. Se son rose...

Milenkovic: ora la Fiorentina vuole cederlo

QS. La Fiorentina si è decisa: il futuro di Nilola Milenkovic dev'essere lontano dal "Franchi" sin da subito. Il prossimo anno, infatti, il difensore serbo va in scadenza e, calcolando il fatto che non sembra particolarmente intenzionato a rinnovare, il club viola non vuole proprio perderlo a zero. Lo riporta il

La nostra opinione: soluzione inevitabile, visti i presupposti di mercato. La Fiorentina vuole "tirare su" una cifra importante, pari a 35 milioni. Tramontato l'interesse delle milanesi, il club viola spera vivamente nell'inserimento "salvifico" di quelli della Premier League. Principali indiziate: Arsenal e Tottenham.

Brandt, niente Lazio: "Resta al Borussia Dortmund

Niente Julian Brandt per la Lazio. Il trequartista tedesco è stato bloccato dal Borussia Dortmund. A confermarlo, direttamente l'amministratore delegato giallonero Hans-Joachim Watzke: "Julian resterà che noi e spero che faccia un ottimo campionato. Con lui non c'è mai stato un problema e cederlo non avrebbe senso". Parole in sintonia con quelle dello stesso Brandt: "Voglio fermarmi al Borussia Dortmund. L'interessamento di squadre importanti fa davvero piacere, ma non cambierò squadra".

La nostra opinione: una volontà, quest'ultima, suggellata dalla trattativa per Josip Brekalo del Wolfsburg, su cui la Lazio ha virato proprio negli ultimi giorni.

Serie B, colpo Reggina: ufficiale Hetemaj

"Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Përparim Hetemaj. Il centrocampista, classe 1986, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. A Përparim un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto".

La nostra opinione: autentico colpaccio a metà campo del sempre più ambizioso club amaranto. All'"Oreste Granillo" il granatiere finlandese (di origini kosovare) arriva a parametro zero dal Benevento, curiosamente prossimo avversario in amichevole della Reggina con fischio d'inizio domani (giovedì 29 luglio 2021) alle 17. Giocatore, come si suol dire, di "categoria superiore".

Cagliari: Luvumbo in prestito al Como

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Zito Luvumbo che si trasferisce al Como in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Contestualmente il calciatore ha firmato un rinnovo contrattuale che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026. Il giovane attaccante angolano, 19 anni, ha iniziato quest’anno il suo percorso di crescita in Italia. A disposizione della prima squadra, impiegato in gare ufficiali con la Primavera con cui ha totalizzato 20 presenze e 5 gol, Luvumbo ha confermato quelle qualità che lo hanno portato nei taccuini degli osservatori europei e ad esordire a soli 17 anni con la Nazionale del suo Paese: velocità, rapidità, capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in avanti. Un talento da coltivare: per lui ora la possibilità di giocare in un campionato formativo come quello cadetto e proseguire così la sua maturazione umana e calcistica. Buona stagione, Zito!".

La nostra opinione: tra i più forti prospetti del calcio africano, il Cagliari era riuscito a soffiarlo addirittura al Manchester United, la scorsa estate. Ora, il versatile attaccante angolano, avrà la possibilità di farsi le ossa "tra i grandi della prima squadra" in Serie B.

Roma forte su Shomurodov, Niang verso il Venezia

