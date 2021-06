Atalanta, colpo Champions: in arrivo Musso

Sky Sport. L'Atalanta sta preparando un colpaccio per essere ancora più protagonista nella prossima stagione in Champions League. Dall'Udinese arriverà il portiere argentino Juan Musso. Operazione da 20 milioni di euro. Lo riporta

La nostra opinione: un salto di qualità bello e buono tra i pali, con tutto rispetto dei pur ottimi Pierluigi Gollini e Marco Sportiello. Di sicuro, con l'arrivo di Musso Gasperini non procederà più con l'alternanza dei portieri.

Calciomercato 2020-2021 Inter, Agente Hakimi: "Dispiaciuto dell'addio. Lautaro resterà" 5 ORE FA

Juan Musso, Udinese 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Kessié-Milan: trattativa serrata per il rinnovo

Trattativa in corso tra Milan e Franck Kessié per il rinnovo del centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022 e sotto la lente di ingrandimento di Inter e alcuni club di Premier League. Maldini e Massara propongono un ingaggio di 4 milioni, l'entourage del "Presidente" ne chiedono 6 a stagione. Da Casa Milan filtra un moderato ottimismo per non cadere nei rischi Donnarumma e Çalhanoglu.

La nostra opinione: aprire una stagione "tira e molla" per il centrocampista rossonero, sarebbe un errore madornale, tanto più che - sull'ivoriano - che rappresenterà la propria nazionale anche alle Olimpiadi di Tokyo -, è forte pure l'Inter. Fondamentale blindarlo anche per evitare di doverlo salutare anzitempo già in questa sessione di mercato.

Franck Kessié, Milan 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter: richieste informazioni per Onana

Nell'ambito della trattativa per Héctor Bellerin, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbeo chiesto informazioni anche per il portiere André Onana, che con Bellerin condivide il procuratore Albert Botines. L'estremo difensore 25enne dell'Ajax (e della nazionale camerunense) ha un contratto in scadenza coi Lancieri il 2022 e non scenderà in campo fino a novembre per via della squalifica per violazione delle norme antidoping. L'Inter potrebbe prenderlo subito o a parametro zero la prossima estate. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

La nostra opinione: ottimo portiere, ma come tanti altri. La sensazione è che le riflessioni sul portiere dell'Inter del futuro proseguiranno ancora a lungo.

Andre Onana Credit Foto Getty Images

Serie B, Parma: ufficiale "El Mudo" Vazquez

Il Parma si prepara a contrattualizzare Franco Vazquez. Il fantasista, alla fine della sua esperienza col Siviglia, firmerà un biennale oltre il milione di euro. Lo ha confermato il patron gialloblù Kyle Krause con un tweet. Poco dopo, l'annuncio ufficiale del club ducale: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo con Franco Damian Vazquez per un contratto che lo legherà al club fino al 30.06.2023 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni".

La nostra opinione: altro colpaccio per la cadetteria, dopo quello legato a Gianluigi Buffon. Krause vuole tornare immediatamente in A, sotto la guida del nuovo mister Enzo Maresca. Sarà molto interessante il braccio di ferro col Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, altrettanto motivati a riscattare la fresca delusione playoff.

Serie B, Lecce: ecco Ingi Bjarnason, difensore della nazionale islandese

Ennesimo colpo esotico per il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino. La società salentina sarebbe infatti a un passo dal difensore del KA Akureyri e della nazionale islandese Brynjar Ingi Bjarnason, classe 1999. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: a proposito di corsa alla Serie A. Da iscrivere anche il Lecce, la cui rosa è piena di talenti affermati e giovani scoperte. Come, per l'appunto, quella del giovane difensore della nazionale islandese. Che, secondo i ben informati, sarebbe già pronto per il grande calcio.

Brynjar Ingi Bjarnason con la maglia della nazionale islandese (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Xhaka si promette alla Roma. Ribéry: addio Fiorentina

Calciomercato 2020-2021 Inter, difesa blindata: rinnovano Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov 8 ORE FA