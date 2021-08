La giornata del calciomercato del 17 agosto 2021 ha regalato degli acuti di assoluto rilievo: la Juventus ha finalmente trovato l'accordo col Sassuolo per Manuel Locatelli , la Roma ha ufficializzato Abraham , Napoli e MIlan si sono rinforzate con Juan Jesus e Florenzi. Tuttavia, agendo in sordina, molte altre società hanno intrapreso trattative cruciali per il loro futuro. Scopriamole assieme.

Il Napoli lavora al rinnovo di Meret

L'agente Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret, ha sostenuto un colloquio con i vertici del Napoli per iniziare a stendere i parametri economici del rinnovo. A riferirlo è Sky Sport. Approdato nel 2018 a Napoli, Meret ha collezionato 58 presenze in maglia azzurra. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023.

La nostra opinione: La scorsa stagione Meret ha collezionato 28 presenze tra i pali del Napoli, guadagnandosi la convocazione azzurra per Euro 2020. Il rinnovo beneficerebbe sia il giocatore che la società: entrambe le parti sono alla ricerca di una linea verde per crescere con continuità nonostante le stringenti politiche di contenimento delle spese.

La Fiorentina pensa a Scamacca per il dopo-Vlahovic

L'offerta di 70 milioni dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic ha scosso il mercato dei Viola: proprio oggi, il procuratore Lucci ha tenuto un meeting con la dirigenza viola per discutere del futuro di due suoi assistiti. Il nome più vicino all'approdo in Toscana è quello di Davide Zappacosta, dal Chelsea. Il terzino italiano rimpiazzerebbe Pol Lirola. Ma tra le carte nella manica di Lucci interessa anche quella di Gianluca Scamacca: la punta potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Fiorentina qualora dovesse finalizzarsi il trasferimento di Vlahovic all'Atletico.

La nostra opinione: l'uscita di Vlahovic consegnerebbe nelle mani di Commisso e soci un considerevole tesoretto da reinvestire in una punta di esaltanti prospettive: Gianlua Scamacca soddisfa in pieno questo identitkit: dal Genoa, al Sassuolo, alla Fiorentina, la punta azzurra potrebbe compiere un percorso di crescita graduale "alla Haaland", senza bruciare le tappe con un brusco approdo in una big del nostro calcio.

Emerson Palmieri vicino al Lione

Il terzino dovrebbe sbarcare in Francia sulle basi di un prestito con obbligo di riscatto. Emerson era un obiettivo primario del mercato partenopeo, ma la volontà della società blues ha allontanato il nuovo Campione d'Europa dall'orbita napoletana.

La nostra opinione: Dopo aver chiuso per Juan Jesus, il Napoli si riaffaccia al mercato con un pizzico di rammarico. I partenopei puntavano molto sul fresco Campione d'Europa, ma dovranno guardare altrove. Per la fascia rimangono vive le piste Mandava (Lille) ed Estupinan (Villareal).

Sfuma il trasferimento di Godin al Betis

Lo ha confermato la sorella (agente del centrale uruguagio) ai microfoni dell'emittente spagnola AC. "Non so se ci sia stato un interesse reale da parte del Betis, però non vedo possibilità che possa concretizzarsi un affare". Per ora dunque, il 35enne di Rosario rimane con i piedi piantati in Sardegna.

La nostra opinione: 35 anni ed uno stipendio ingombrante (4 milioni), la permanenza di Diego Godin al Cagliari sembra sempre più improbabile. A spedire il curriculum del giocatore ai vari club non è tanto l'entourage del giocatore, bensì il club sardo, che vuole tagliare i costi. Privarsi di un giocatore che sulla carta risulta ancora titolare nella difesa rossoblu fa male, ma è un sacrificio necessario in un periodo di stenti.

Ufficiale il prestito di Cerri al Como

La società sarda ha reso noto il trasferimento a titolo temporaneo (prestito fino al 30 giugno 2022) della punta ex-Juve che la prossima stagione vestirà la maglia del Como neo-promosso in B. "È stata una trattativa lunga e quello che ha fatto la differenza è stata la volontà del Como, non ho mai sentito tanta fiducia intorno a me e sono determinato a ripagarla impegnandomi il più possibile ogni giorno", queste le prime parole di Cerri da giocatore del Como.

La nostra opinione: ai tifosi sardi brillano ancora gli occhi dalla serata in cui Cerri, col suo gol al 94°, ha regalato una clamorosa vittoria in rimonta in Cagliari-Parma 4-3, avverandp così una rocambolesca rincorsa-salvezza. Cerri, pur non essendo mai stato centrale ai progetti del Cagliari, lascia un'eredità importante sull'isola sarda. Al Como troverà maggiore spazio per rilanciarsi definitivamente.

L'Atletico fa sul serio per Vlahovic, la Juve chiude per Locatelli

