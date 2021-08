È tutto vero. E adesso è anche tutto ufficiale. Lionel Messi, il più forte calciatore del pianeta, è del PSG. Un'operazione sensazionale, un arrivo capace di cambiare definitivamente la storia di un club portato ai massimi livelli dai soldi e dalle ambizioni degli sceicchi che lo controllano. Il club francese ha giocato sui social per tutta la giornata, godendosi un momento storico e creando una finta suspense tra i propri sostenitori. E alla fine ha svelato quel che tutti sapevano: da oggi Messi è suo e di nessun altro.

"Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi - sono le prime parole di Messi, affidate al sito ufficiale del PSG - Il club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto siano talentuosi i giocatori e lo staff. Voglio costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il club e per i tifosi. Non vedo l'ora di giocare sul prato del Parco dei Principi".

"Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di venire al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, assieme alla sua famiglia - ha dichiarato invece il presidente Nasser Al-Khelaïfi - Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e vincere trofei. L'ambizione del club è ovviamente la stessa. L'aggiunta di Leo alla nostra rosa di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo del nostro mercato. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l'ora di vedere la nostra squadra fare la storia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo".

"Un nuovo diamante a Parigi". E che diamante. Il più prezioso di tutti. Ad attendere l'argentino c'erano centinaia di sostenitori del PSG, recatisi all'esterno dell'aeroporto per il grande evento. Lo avevano già fatto nei giorni scorsi, ma senza esito. Perché inizialmente il viaggio dell'argentino era stato rimandato, in attesa di sistemare gli ultimi dettagli del contratto. Atterrato all'aeroporto Le Bourget nel pomeriggio di martedì, ancor prima di sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il proprio contratto Messi era stato annunciato via social dal PSG:E che diamante. Il più prezioso di tutti. Ad attendere l'argentino c'erano centinaia di sostenitori del PSG, recatisi all'esterno dell'aeroporto per il grande evento. Lo avevano già fatto nei giorni scorsi, ma senza esito. Perché, in attesa di sistemare gli ultimi dettagli del contratto. L'accordo totale delle scorse ore ha rappresentato la vera fumata bianca di un'operazione destinata a far parlare di sé per lungo tempo.

PSG, il primo saluto di Messi: bagno di folla a Parigi

Effettuate le visite mediche in un ospedale della zona ovest di Parigi, Messi è stato infine ufficializzato. L'astro argentino ha siglato un contratto di due anni, fino al 30 giugno del 2023, con opzione per una terza stagione. Il suo nuovo numero di maglia sarà il 30, quello dei suoi primi due anni al Barcellona: niente 19, come si era ipotizzato in un primo momento. Mentre il 10 rimarrà sulle spalle dell'amico Neymar, che nel pomeriggio gli aveva già dato il benvenuto con una storia Instagram: "Back together", di nuovo insieme. Come al Barcellona, dove hanno vinto tutto.

