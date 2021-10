Festival dello sport di Trento uno degli ospiti più attesi era Leonardo che in Italia ha fatto un po' di tutto. Calciatore del Milan, dirigente del Milan, allenatore del Milan, allenatore dell'Inter e di nuovo dirigente del Milan. Dopo un via vai continuo, il brasiliano è tornato al PSG con una missione: vincere la Champions League a Parigi. Anche in quest'ultima sessione di mercato il club del Qatar ci ha dato dentro, facendo pesanti investimenti per prendere giocatori come Donnarumma o Messi (investimenti considerando gli ingaggi). Leonardo si è concentrato anche su questi aspetti durante il suo intervento, spiegando come sono nate queste trattative. Per Leonardo, trattative nate e realizzate in pochi giorni. Il PSG non mai ha spinto questi giocatori verso di sé, non come il Week end di Nazionali e non solo. Aldi Trento uno degli ospiti più attesi erache in Italia ha fatto un po' di tutto. Calciatore del Milan, dirigente del Milan, allenatore del Milan, allenatore dell'Inter e di nuovo dirigente del Milan. Dopo un via vai continuo, il brasiliano è tornato alcon una missione:a Parigi. Anche in quest'ultima sessione di mercato il club del Qatar ci ha dato dentro, facendo pesanti investimenti per prendere giocatori come(investimenti considerando gli ingaggi). Leonardo si è concentrato anche su questi aspetti durante il suo intervento, spiegando come sono nate queste trattative. Per Leonardo, trattative nate e realizzate in pochi giorni. Il PSG non mai ha spinto questi giocatori verso di sé, non come il Real Madrid sta facendo per Mbappé aggiunge Leonardo...

Abbiamo parlato con Donnarumma solo a giugno

Donnarumma, se posso dire una cosa, è una situazione difficile. Perché mi rendo conto... Ma noi non abbiamo mai contattato Donnarumma prima di giugno. Hanno comunicato che non avrebbero rinnovato, prendono Maignan, poi ci sono state cose interne che sono successe. A giugno si è parlato di questa situazione, abbiamo parlato e deciso di fare così. Non c'è mai stato un lavoro perché andasse via a zero

Mentre il Real fa diversamente con Mbappé?

La vicenda Mbappé è diversa. C'è stato un lavoro, di due anni, che parlano pubblicamente di lui. Come fosse normale. Noi abbiamo comunicato tante volte al Real Madrid che non eravamo contenti del loro comportamento. Io penso sia una cosa da sanzionare, non è normale. Stiamo parlando di uno dei migliori al mondo. Non credo sia giusto un tipo di approccio a un giocatore così, per tanto tempo. Tutti ne parlano. Lui è all'ultimo anno di contratto, ma la loro è una mancanza di rispetto. Ma adesso? La nostra idea è quella, Mbappé è un gioiello. Me lo voglio prendere in braccio. È talmente perfetto per il PSG che non abbiamo mai pensato a questa cosa di lasciarlo andare

Come abbiamo fatto a convincere Messi?

A me non piace la questione del convincere, il rapporto non può essere mai un favore. È una costruzione. Gettare le basi per gli anni successivi penso sia molto importante. Incominciamo da Messi, anche se è la fine, si aggiunge a Neymar e Mbappé, poi c'è Parigi, che crea questa cosa. Gestire ed equilibrare questa cosa, non bastano i soldi. Principalmente non è che il PSG investe più soldi degli altri. Non entro nelle cifre, ma il PSG ha 4/5 o 3/4 degli ingressi di altre squadre, con molti più debiti. Il PSG paga tutti i suoi investimenti. Torno a Messi, era convinto di rimanere al Barcellona, noi avevamo dei contatti, perché è chiaro, abbiamo parlato. Poi non c'è stata mai l'idea vera di chi avesse l'intenzione. Abbiamo gettato le basi per scambiare idee, questo ci ha messo in una posizione più facile quando il Barcellona ha detto 'non rimane'. Da lì parte ed è stato bellissimo, è stato un colpo per tutti, perché è un giocatore mondiale. Il modo in cui arriva... È il primo trasferimento che fa Messi, uscire di lì e cambiare, è una cosa nuova. Ha un silenzio impattante, arriva come fosse l'ultimo, parlando poco, salutando tutti. È una persona che ammiri sin dal primo momento

Il PSG è criticato per gli investimenti che fa?

Chi vinceva negli anni 60-70? Anche l'Anderlecht, perché la fonte di ricavo erano le biglietterie. Così con gli stadi grandi avevano più soldi, stadi grandi e si vinceva. Poi i diritti televisivi, non è che li han dato ai piccolini del calcio. Hanno creato una Champions League per le big. Poi sono arrivate le nuove ricchezze, perché il calcio si è aperto al mondo. Sinceramente tutti han fatto più soldi. Il Milan ha preso i migliori per 10-15 anni, il Real Madrid uguale, la Juventus anche. Non so se si può frenare questo. Ora ci sono i fondi che han comprato i club, poi le grandi spagnole, poi le ricchezze private. Infine gli investitori: non sono solo i soldi, ma ci sono anche decisioni veloci. Il fondo ha una decisione lenta, c'è un CdA. Le ricchezze come Chelsea, City, PSG, la decisione è veloce. È sempre stato così, succederà sempre di più, i fondi acquistano il calcio. Chi ha finanziato il calcio italiano per 30 anni sono stati Agnelli, Moratti e Berlusconi. Quando l'ingranaggio funzionerà tornerà anche l'Italia a dominare. Inter, Milan e Juventus non diventeranno piccole

Il Leonardo allenatore tra Milan e Interrompere

Sono stato forzato, non avevo tutta questa voglia di fare il tecnico del Milan. Era un momento diciamo di transizione nella società, forse serviva una persona che conosceva bene il club, che capiva il momento, che doveva ancora gestire una serie di giocatori che avevano vinto tutto, ma è normale che l'ambizione non sparisca. Per farla breve abbiamo giocato contro la Roma in casa, perdevamo 1-0, ho spostato Ronaldinho a sinistra, Pato a destra, Inzaghi in mezzo e Seedorf da trequartista. Mediani c'erano Ambrosini e Pirlo. La partita successiva era il Real Madrid, al Bernabeu, il “4-2-fantasia” forse non so se conviene lì. Sono in aereo, attaccato a Galliani, e mi chiede "quindi?". Ci sto pensando, e lui mi dice "Non sarebbe male", "lo penso anch'io". È la prima volta che il Milan vince al Bernabéu. Dida fa un errore, Raul fa l'1-0, poi andiamo a vincere 3-2 con Pirlo che fa gol da fuori area, Pato doppietta, cambia sistema e tutto. Da lì in poi ci siamo goduti una squadra che gioiva nel giocare. I problemi con Berlusconi? Lì sono stato abbastanza testardo per rispettare una linea, ma pensavo fosse quella. Non voglio fare il bravo ragazzo, ma per me era la cosa migliore. Io sono sempre stato in questo modo, nelle mie cose. Poi il fatto di girare tanti Paesi, è come iniziare e non finire. Sono stato poco tempo nei posti, io qua creo un qualcosa di profondo, sono legato al rapporto umano, ma c'era qualcosa che mi portava via. Quando sei due anni e vai via, la gente non ti ha conosciuto. In Italia c'è tutto. Ho l'onore di avere partecipato al Milan di Berlusconi, poi è impossibile scollegarlo da Galliani. Lui può fare allenatore, team manager, direttore sportivo, direttore dei diritti tv, presidente, vicepresidente, ha una visione completa della struttura. Questa è una cosa rara, oggi mi ritrovo che devo decidere una cosa, o fare una cosa, io ero dentro ogni momento in cui si decideva, con lui. Lo ammiro tanto, per me è stata l'Università di gestione

Inter? Non pensavo ci sarebbero state così tante polemiche. Per me era difficile andare via dal Milan, ma erano sei mesi che avevo finito un qualcosa molto chiaramente, non è che c'era un ritorno. Era finita la mia vita al Milan. Io in quel momento ero allenatore, dopo sei anni da dirigente. E mi chiedevo: "Cosa faccio, cosa sono? Torno a fare il dirigente?". Quello che cambia tutto è Moratti, ma non solo. Conoscevo Moratti per la Fondazione, lo incontravo costantemente, c'erano brasiliani dell'Inter con cui avevo dei rapporti. Ronaldo a Milano mi ha avvicinato anche a Moratti, perché il suo modo di essere è talmente penetrante che lo stimo profondamente. Quando lui chiama e mi dice questa cosa è stranissima. Se dico di no era come morire. Capita oggi di vivere queste emozioni, una squadra che ha appena vinto la Champions League, con una persona con cui lavorerò a stretto contatto e stimo. Io sento Moratti ogni due settimane, come Galliani. Era impossibile dire di no. Poi sapevo di andare verso qualcosa di complicato, ma non mi aspettavo così tanto. Però l'ho presa come una specie di stima che ha provocato un sentimento più negativo. L'ho vissuta in quel modo, anche se è normale succeda questo. Baggio ha giocato nel Milan e nell'Inter, Ronaldo stesso. Non pensavo di causare tutto questo

Ma col Milan, poi, è andata male da dirigente

Penso due cose, per noi è stato difficile mettere le persone insieme. Ok, incominciamo, mettiamo Leonardo e Maldini per l'area sportiva. Prendiamo il resto... Era un puzzle e doveva prendere una forma, velocemente, non era facile. Poi c'era il dubbio su cosa dire. Spingiamo su fare qualcosa subito, oppure per dopo? Non può essere da un giorno all'altro creare una linea di direzione, è stata una sorpresa per tutti. Abbiamo litigato, discutendo il bene della situazione, non è stato facile, non è che tutto si incastrava alla perfezione. Questa cosa stava andando a prendere un po' forma. È vero che in quel progetto io non ero la persona più indicata, prendiamo più giovani, aspettiamo un po'. Io spingevo perché volevo che la cosa andasse in quella direzione. Forse c'era una struttura non preparata in quel momento. Forse stiamo stati sbilanciati. Guardando dopo, penso che Maldini sia stato perfetto per la situazione. Lui ha capito tutto questo e si è messo nella posizione giusta. Sono contentissimo per il Milan, penso che sia l'ago della bilancia in questa cosa. È riuscito a quadrare due lati che io forse non sarei stato in grado di fare. Poi il PSG ha avuto un po' di difficoltà. Io ora amo le persone con cui lavoro, principalmente Nasser, i proprietari, il Qatar. È molto dentro di me, mi sveglio la mattina con la voglia di realizzare le cose per il PSG

